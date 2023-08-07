В Ленобласти росгвардейцы прошли гонку с препятствиями

Военнослужащие Северо-Западного округа Росгвардии, в том числе участники специальной военной операции, соревновались в гонке с препятствиями в Сосновом Бору Ленинградской области.

Росгвардейцы преодолевали дистанцию с искусственными и естественными преградами, где их ждали контрольные точки с разными заданиями, такими как стрельба из пневматического оружия по мишеням, метание учебной гранаты Ф-1, преодоление элемента полосы препятствий «Стена», метание малой саперной лопатки в мишень, медицинская подготовка с эвакуацией раненного, отжимания, приседания и подтягивания на перекладине.

Участники соревнований успешно справились с поставленными задачами.