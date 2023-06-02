Расчеты минометов 33-й бригады оперативного назначения Северо-Западного округа Росгвардии провели боевые стрельбы в Ленинградской области, используя опыт, полученный в ходе специальной военной операции.
В ходе тренировки по стрельбе и управлению огнём военнослужащие артиллерийских подразделений наносили огневое поражение по целям, обнаруженным разведывательными подразделениями с помощью беспилотных летательных аппаратов.
Росгвардейцы-минометчики провели боевые стрельбы под Петербургом
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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Росгвардия
Росгвардейцы-минометчики провели боевые стрельбы под Петербургом
Расчеты минометов 33-й бригады оперативного назначения Северо-Западного округа Росгвардии провели боевые стрельбы в Ленинградской области, используя опыт, полученный в ходе специальной военной операции.
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