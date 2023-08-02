В Ленобласти полицейские проводят миграционный рейд

В течение двух дней, 1 и 2 августа, полиция Петербурга совместно со следователями СУ СК РФ по Ленобласти проводят во Всеволожском районе профилактический рейд по соблюдению миграционного законодательства.

В зоне внимания стражей порядка крупные образования, расположенные под Петербургом – Кудрово, Мурино, Бугры. Именно в этих поселениях плотной жилой застройки периодически возникают конфликтные ситуации, в том числе с участием иностранных граждан.

В профилактических мероприятиях задействованы сотрудники различных подразделений регионального Главка: уголовный розыск, госавтоинспекция, патрульно-постовая служба, миграционная служба.

В первый день рейда полицейские основное внимание уделили проверке заведений общепита и мест концентрации и стоянок таксомоторного транспорта. В общей сложности было проверено около десятка адресов. Итогом первого дня рейда стали несколько десятков иностранных граждан, доставленных в отдел полиции для привлечения к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства.

Второй день профилактических мероприятий нацелен на проверку мест компактного проживания иностранных граждан.