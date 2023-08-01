В Петербурге реконструируют Институт мозга человека

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на реконструкцию здания Института мозга человека РАН, расположенного на Аптекарском острове в Санкт-Петербурге. Клиника Института, где пройдут работы, служит основной базой для проведения фундаментальных исследований в области высшей нервной деятельности и лечения пациентов по уникальным методикам с применением новейшего оборудования.

Институт мозга был основан в 1990 году по инициативе ученого-физиолога Натальи Петровны Бехтеревой. Сегодня это одно из ведущих учреждений Российской академии наук, носящее имя академика Бехтеревой.

Проектные решения разработаны для частичной реконструкции существующей семиэтажной пристройки к лабораторно-клиническому корпусу. Это позволит расширить площади для обеспечения научной деятельности в области прикладных и поисковых медицинских исследований, а также улучшить условия для приема, диагностики и лечения пациентов.

«С учетом реконструкции в клинике Института мозга человека предусмотрена возможность проведения до 400 хирургических операций в год. Амбулаторно-консультативное отделение рассчитано на 28 посещений в смену», – сообщил главный эксперт проекта Дмитрий Казьмин.

В пристройке к лабораторно-клиническому корпусу также разместят больничную аптеку, амбулаторно-консультативное отделение с кабинетом магниторезонансной томографии, палаты терапевтического отделения на 32 койки, административно-служебные и иные помещения.

Застройщик – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт мозга человека им. Н.П. Бехтеревой Российской академии наук».

Генеральный проектировщик – АО «Центральный проектно-технологический институт».