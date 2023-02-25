Балтийскому институту репродуктологии человека 30 лет

25 января 2023 года Балтийскому институту репродуктологии человека исполнилось 30 лет. Больше четверти века сотрудники института помогают парам даже с тяжелыми случаями бесплодия зачать здорового ребенка.

Клиника репродуктологии БИРЧ была учреждена 25 января 1993 года профессором А.И. Никитиным. Под его руководством в 1970-80-ых годах в России выполнялась разработка методики оплодотворения ооцитов в пробирке (in vitro). Именно этот метод стал базой для современных технологий вспомогательной репродуктивной медицины. Первый ребенок, зачатый методом in vitro, родился в 1986 году.

Согласно статистике ВОЗ, около 15% пар в мире не могут самостоятельно зачать ребенка. А.И. Никитин основал в Петербурге Балтийский институт репродуктологии человека, чтобы бороться с бесплодием, активно внедрять вспомогательные репродуктивные технологии в жизнь. В 1997 году за достижения в области лечения бесплодия А.И. Никитин стал лауреатом Премии Правительства РФ.

В научно-практическом медицинском центре БИРЧ уже в течение 30 лет развивают и применяют новейшие технологии ВРТ: экстракорпоральное оплодотворение в разных протоколах, искусственную инсеминацию, ПИКСИ и ИКСИ. При институте работает собственная эмбриологическая лаборатория, где сотрудники исследуют и культивируют полученные ооциты и эмбрионы, осуществляют заморозку биоматериала новейшим методом витрификации, выполняю вспомогательный хетчинг, исследуют сперму. В криобанке при медицинском центре хранят криоконсервированный биоматериал пациентов в рамках программ «Отложенного материнства», «Отложенного отцовства», а также для повторного проведения протоколов ЭКО.

Благодаря работе А.И. Никитина, сотрудников БИРЧ и других исследователей методы лечение бесплодия в России вышли из стадии теории и стали широко используемой практикой. Ведение научной работы, посещение специализированных конференций и обмен опытом с иностранными коллегами – все это позволило репродуктологии превратиться в отдельную науку и стать одной из важнейших медицинских практик.

На 2023 год в России ежегодно проводится больше 100 тысяч протоколов ЭКО. Раньше лечение бесплодия было доступно не всем пациентам: методы ВРТ были платными и дорогостоящими. С 2016 года был принят закон, согласно которому протоколы ЭКО включены в список процедур, которые финансируются за свет Фонда обязательного медстрахования. Таким образом, с 2016 года экстракорпоральное оплодотворение можно сделать по полису ОМС.

Включение методик ВРТ в список услуг по ОМС – еще один шаг навстречу будущему. Процедуры лечения бесплодия становятся доступнее для пациентов, а репродуктивная медицина имеет все больше успешно завершенных протоколов. В институте БИРЧ процент успешных протоколов ежегодно достигает 53,5%.

Балтийский институт репродуктологии человека работает как на платной основе, так и по полису ОМС. За годы работы клиника помогла семейным парам и одиноким женщинам забеременеть, выносить и родить здорового малыша.