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Питерец.ру » Статьи » Статьи о разном » Балтийскому институту репродуктологии человека 30 лет

Балтийскому институту репродуктологии человека 30 лет

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
bihr.ru
Клиника репродуктологии БИРЧ была учреждена 25 января 1993 года профессором А.И. Никитиным

25 января 2023 года Балтийскому институту репродуктологии человека исполнилось 30 лет. Больше четверти века сотрудники института помогают парам даже с тяжелыми случаями бесплодия зачать здорового ребенка.

Клиника репродуктологии БИРЧ была учреждена 25 января 1993 года профессором А.И. Никитиным. Под его руководством в 1970-80-ых годах в России выполнялась разработка методики оплодотворения ооцитов в пробирке (in vitro). Именно этот метод стал базой для современных технологий вспомогательной репродуктивной медицины. Первый ребенок, зачатый методом in vitro, родился в 1986 году.

Согласно статистике ВОЗ, около 15% пар в мире не могут самостоятельно зачать ребенка. А.И. Никитин основал в Петербурге Балтийский институт репродуктологии человека, чтобы бороться с бесплодием, активно внедрять вспомогательные репродуктивные технологии в жизнь. В 1997 году за достижения в области лечения бесплодия А.И. Никитин стал лауреатом Премии Правительства РФ.

В научно-практическом медицинском центре БИРЧ уже в течение 30 лет развивают и применяют новейшие технологии ВРТ: экстракорпоральное оплодотворение в разных протоколах, искусственную инсеминацию, ПИКСИ и ИКСИ. При институте работает собственная эмбриологическая лаборатория, где сотрудники исследуют и культивируют полученные ооциты и эмбрионы, осуществляют заморозку биоматериала новейшим методом витрификации, выполняю вспомогательный хетчинг, исследуют сперму. В криобанке при медицинском центре хранят криоконсервированный биоматериал пациентов в рамках программ «Отложенного материнства», «Отложенного отцовства», а также для повторного проведения протоколов ЭКО.

Благодаря работе А.И. Никитина, сотрудников БИРЧ и других исследователей методы лечение бесплодия в России вышли из стадии теории и стали широко используемой практикой. Ведение научной работы, посещение специализированных конференций и обмен опытом с иностранными коллегами – все это позволило репродуктологии превратиться в отдельную науку и стать одной из важнейших медицинских практик.

На 2023 год в России ежегодно проводится больше 100 тысяч протоколов ЭКО. Раньше лечение бесплодия было доступно не всем пациентам: методы ВРТ были платными и дорогостоящими. С 2016 года был принят закон, согласно которому протоколы ЭКО включены в список процедур, которые финансируются за свет Фонда обязательного медстрахования. Таким образом, с 2016 года экстракорпоральное оплодотворение можно сделать по полису ОМС.

Включение методик ВРТ в список услуг по ОМС – еще один шаг навстречу будущему. Процедуры лечения бесплодия становятся доступнее для пациентов, а репродуктивная медицина имеет все больше успешно завершенных протоколов. В институте БИРЧ процент успешных протоколов ежегодно достигает 53,5%.

Балтийский институт репродуктологии человека работает как на платной основе, так и по полису ОМС. За годы работы клиника помогла семейным парам и одиноким женщинам забеременеть, выносить и родить здорового малыша.

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