В Ленобласти реконструируют участок Р-23 «Псков»

Эксперты Санкт-Петербургского филиала Главгосэкспертизы России рассмотрели проектно-сметную документацию на реконструкцию участка трассы, проходящего по территории Большеколпанского и Рождественского сельских поселений. По итогам проведения государственной экспертизы выданы положительные заключения.

Автомобильная дорога общего пользования федерального значения Р-23 (до 31 декабря 2017 М-20) берет начало в Санкт-Петербурге, проходит через Псков, Пустошку, Невель и доходит до границы с Республикой Беларусь. Трасса входит в состав европейского маршрута E95, проходящего по территории России, Белоруссии, Украины и Турции.

Проектной документацией, получившей положительное заключение Санкт-Петербургского филиала Главгосэкспертизы России, предусмотрена реконструкция участка дороги Р-23 протяженностью более 29 км, расположенного в Гатчинском районе Ленинградской области на территории Большеколпанского и Рождественского сельских поселений. Проектом предполагается проведение реконструкции в три этапа: подготовительные работы - переустройство инженерных коммуникаций; основные строительно-монтажные работы; устройство автоматизированной системы управления дорожным движением.

Для связи разобщаемых территорий проектной документацией запланировано устройство местных проездов, для обеспечения транспортной доступности населенных пунктов, расположенных вблизи автомобильной дороги, – строительство четырех транспортных развязок. В целях обеспечения безопасности дорожного движения предполагается устройство центральной разделительной полосы, стационарного электрического освещения, установка металлического барьерного ограждения, сигнальных столбиков и дорожных знаков.

Проект реконструкции разработан ООО «Проектно-изыскательский институт «Севзапдорпроект».