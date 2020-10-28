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Питерец.ру » Общество » В Петербурге построят новый клинический корпус НМИЦ онкологии

В Петербурге построят новый клинический корпус НМИЦ онкологии

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
© CC0
В Санкт-Петербурге построят новый клинический корпус НМИЦ онкологии

Главгосэкспертиза России изучила проектно-сметную документацию на первый этап строительства и реконструкции комплекса зданий НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова Минздрава России. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.

Одно из старейших медицинских учреждений Северо-Запада России, Научно-исследовательский институт онкологии был открыт в 1927 году Николаем Николаевичем Петровым, основоположником отечественной онкологии, на базе Ленинградской многопрофильной больницы имени И.И. Мечникова. В 2017 году институт получил статус Национального медицинского исследовательского центра онкологии.

Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрен первый этап строительства и реконструкции комплекса зданий института. Работы пройдут на территории онкоцентра в поселке Песочный в Курортном районе Санкт-Петербурга. Здесь построят семиэтажное здание нового клинического корпуса с пищеблоком общей площадью 32,1 тыс. кв.м. В уровне второго этажа также соорудят надземный переход, который соединит проектируемое здание с главным корпусом института. Кроме того, на территории нового корпуса в ходе реализации проекта разместят кислородно-газификационную станцию, дизель-генераторную установку, трансформаторную подстанцию, а также иные необходимые сооружения и коммуникации.

Для сотрудников и посетителей оборудуют автостоянку, включающую парковочные места для людей с ограниченными физическими возможностями. Подъехать к территории клинического корпуса можно будет по действующим внутрибольничным проездам с улицы Ленинградская.

Финансирование планируется осуществлять за счет средств федерального бюджета и бюджетной системы Российской Федерации. Застройщик - ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Петрова» Министерства здравоохранения Российской Федерации. Генеральная проектная организация – АО «ГИПРОЗДРАВ» - научно-проектный центр по объектам здравоохранения и отдыха».

Источник: Главгосэкспертиза
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