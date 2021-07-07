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Питерец.ру » Общество » В петербургском метро реконструируют тяговые подстанции 1950-х годов

В петербургском метро реконструируют тяговые подстанции 1950-х годов

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Опубликовал: Вадик Котов
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Эксперты Главгосэкспертизы России рассмотрели проектно-сметную документацию на реконструкцию тяговой сети станций «Автово»

Эксперты Главгосэкспертизы России рассмотрели проектно-сметную документацию на реконструкцию тяговой сети станций «Автово», «Технологический институт 1, 2» и «Площадь Ленина» Санкт-Петербургского метрополитена. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

В ходе реализации проекта, одобренного экспертами Главгосэкспертизы России, пройдет реконструкция совмещенных тягово-понизительных подстанций 1955-1957 годов постройки, расположенных на станциях «Автово», «Технологический институт» и «Площадь Ленина» Кировско-Выборгской линии метрополитена. Эти подстанции обеспечивают тяговое электроснабжение участков Кировско-Выборгской и Московско-Петроградской линий метрополитена, а также электроснабжение технологического оборудования и устройств метрополитена.

Согласно представленным решениям здесь заменят электрооборудование на подстанциях и кабельные линии на участках перегонных тоннелей, реконструируют инженерные сети и системы, в том числе системы вентиляции, водоснабжения, водоотведения, сети связи и сигнализации, отремонтируют и усилят внутренние конструкции подстанций с учетом их технического состояния и нагрузок от нового оборудования и пр.

Реконструкция проводится с целью обеспечения электроснабжения метрополитена для эксплуатации нового подвижного состава и увеличения пропускной способности линии до 40 пар поездов в час. Работы пройдут в условиях действующего метрополитена без остановки движения поездов.

Проектная документация разработана ООО «СИ-ЭНЕРГИЯ». Застройщик - Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие «Петербургский метрополитен».

Источник: Главгосэкспертиза
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