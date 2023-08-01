На развязке КАД с Выборгским шоссе открыли один из съездов

«По состоянию на 1 августа движение автомобильного транспорта по съезду с внутреннего кольца КАД на Выборгское шоссе полностью восстановлено и осуществляется в штатном режиме. Работы по ремонту путепровода над основным ходом КАД ведутся в строгом соответствии с запланированным графиком» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Открытие съезда с Выборгского шоссе на внутреннее кольцо КАД запланировано на 1 сентября.

Работы по ремонту путепровода, расположенного на 18 километре КАД, в составе транспортной развязки на пересечении с Выборгским шоссе выполняются в рамках реконструкции северного участка КАД.

Подрядная организация АО «ВАД» выполнит работы по замене асфальтобетонного покрытия, гидроизоляции, деформационных швов, барьерного и перильного ограждений.