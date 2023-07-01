Путепровод в составе развязки КАД с Выборгским шоссе полностью перекроют в обоих направлениях

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что в связи с производством дорожных работ на 18 километре автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее – КАД), на путепроводе в составе транспортной развязки на пересечении с Выборгским шоссе будет полностью перекрыто движение в обоих направлениях.

​«В связи с производством работ по ремонту путепровода над основным ходом КАД, выполняемого в рамках реконструкции северного участка, в период с 1июля по 1 августа будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта по съезду с

с внутреннего кольца на Выборгское шоссе, а по съезду сВыборгского шоссе на внутреннее кольцо будет перекрыто с 1 июля по 1 сентября» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

​Объезд перекрытого участка будет осуществляться через разворотную петлю (с внешнего на внутреннее кольцо КАД) расположенную на 17 километре в районе складов временного хранения ООО «Парголовский ТЛК» и через транспортную развязку на пересечении с проспектом Энгельса расположенную на 24 километре КАД.

​Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

​Будут установлены временные дорожные знаки, ограничивающие скоростной режим, направляющие стрелки со световой индикацией, ограждающие элементы (водоналивные барьеры и дорожные конуса), смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

​«В рамках государственного контракта подрядная организация выполнит работы по замене асфальтобетонного покрытия, гидроизоляции, деформационных швов, барьерного и перильного ограждений» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: АО «ВАД».

​ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.