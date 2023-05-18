Путепровод в составе развязки КАД с Выборгским шоссе на неделю полностью перекроют в обоих направлениях

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что в связи с производством дорожных работ на 18 километре автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее – КАД), на путепроводе в составе транспортной развязки на пересечении с Выборгским шоссе будет полностью перекрыто движение в обоих направлениях.
Объезд перекрытого участка будет осуществляться через разворотную петлю (с внешнего на внутреннее кольцо КАД) расположенную на 17 километре в районе складов временного хранения ООО «Парголовский ТЛК» и через транспортную развязку на пересечении с проспектом Энгельса расположенную на 24 километре КАД.
Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.
Будут установлены временные дорожные знаки, ограничивающие скоростной режим, направляющие стрелки со световой индикацией, ограждающие элементы (водоналивные барьеры и дорожные конуса), смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).
Движение автомобильного транспорта по направлениям из Парголово и из Сертолово на внутреннее кольцо КАД будет полностью перекрыто до 13 июля.
Генеральный подрядчик: АО «ВАД».
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.