В Енакиево строители из Ленобласти восстановят лицей

Ленинградская область приступила к восстановлению Лицея информационных технологий, пострадавшего от артобстрелов со стороны ВСУ.

«Задача перед строителями поставлена достаточно непростая, но мы провели глубокое обследование здания и точно пониманием как работать на таком объекте. Сегодня начинаются работы по первому этапу, в рамках которого строители восстановят учебный корпус здания. Параллельно идет обследования спортивного блока, который восстановим следом, на втором этапе», — рассказал заместитель Председателя Правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

Сегодня на объекте трудятся 10 человек. Рабочие силы будут наращиваться по мере расчистки площадки и демонтажа непригодных конструкций. Убрав весь строительный мусор, подрядчик начнет установку окон, малярные работы и ремонт поврежденного фасада. Также он заменит двери, внутренние откосы, установит насосную станцию для надежного водоснабжения, а также восстановит благоустройство.

Контроль за ходом работ будет осуществлять Управление строительства Ленинградской области, выступившее заказчиком ремонтных работ.