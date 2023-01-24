Депутат «Единой России» Александр Ходосок проверил ход капремонта 425-й школы

В Кронштадте продолжается ремонт 425-й школы имени академика П.Л.Капицы. Одно из старейших учебных заведений города приводят в порядок в рамках реализации народной программы «Единой России». На объекте уже закончены фасадные работы, строители приступили к внутренней отделке здания.
Депутат фракции «Единой России» в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга Александр Ходосок держит ремонт школы на постоянном контроле. Вместе с секретарем Кронштадтского районного отделения партии Юлией Лёвиной и представителями родительского сообщества он побывал на объекте, оценил проведенные работы, их темп и объём предстоящих задач.
На объекте ежедневно работают более 50 человек, и, по мнению мониторинговой группы, этого достаточно, чтобы в непрерывном режиме идти в графике и выполнить весь объём необходимых работ.
Руководитель районного штаба родительского общественного контроля за реализацией программы «Модернизация школьной системы образования» Наталия Попова осталась довольна увиденным.
В рамках капремонта в 425-й школе меняют кровлю и все инженерные системы – отопление, водоснабжение, канализацию, вентиляцию, электрику. Также полностью обновят кабинеты и классы, пищеблок, санузлы, заменят полы и окна, приведут в порядок потолки и стены. В этот период 550 учеников с 5 по 11 класс получают знания в других корпусах этого образовательного учреждения.
Ремонтные работы были начаты летом 2022 года. Они проводятся на условиях софинансирования: 53 миллиона рублей выделяется из федерального бюджета и около 200 миллионов – из регионального. Объём расходов в 2023 году составит 16,4 миллиона рублей.
Учебное заведение должно распахнуть свои двери для учеников и педагогов уже в сентябре 2023 года.
Напомним, в народную программу партии «Единая Россия» входит реконструкция и ремонт школ, детских садов, больниц и поликлиник, учреждений социальной сферы, культуры и спорта. Программа капремонта школ, которую партия реализует совместно с Минпросвещения, включает 7300 школ по всей стране. С 1 сентября 2022 года приступили к работе более 1000 школ, отремонтированных в рамках этой программы. Депутаты-единороссы совместно с родительскими штабами в регионах осуществляют постоянный контроль ремонта и модернизации объектов образования.