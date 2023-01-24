Депутат «Единой России» Александр Ходосок проверил ход капремонта 425-й школы

В Кронштадте продолжается ремонт 425-й школы имени академика П.Л.Капицы. Одно из старейших учебных заведений города приводят в порядок в рамках реализации народной программы «Единой России». На объекте уже закончены фасадные работы, строители приступили к внутренней отделке здания.

Депутат фракции «Единой России» в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга Александр Ходосок держит ремонт школы на постоянном контроле. Вместе с секретарем Кронштадтского районного отделения партии Юлией Лёвиной и представителями родительского сообщества он побывал на объекте, оценил проведенные работы, их темп и объём предстоящих задач.

«Несмотря на большое количество праздничных мероприятий работы на объекте не останавливались ни на один день. По внешнему периметру здания закончены все фасадные работы, отрегулированы все вопросы, которые касаются колеровки. В настоящий момент продолжается прокладка вентиляции и электрики, идет внутренняя отделка помещений. Отрадно отметить, что подрядная организация идет с опережением графика», – сказал депутат.

На объекте ежедневно работают более 50 человек, и, по мнению мониторинговой группы, этого достаточно, чтобы в непрерывном режиме идти в графике и выполнить весь объём необходимых работ.

Руководитель районного штаба родительского общественного контроля за реализацией программы «Модернизация школьной системы образования» Наталия Попова осталась довольна увиденным.

«Мы видим, что процесс идет хорошо. Понравилось, что при замене окон удалось сохранить их исторический облик. Надеюсь, что мой ребенок и другие ребята новый учебный год начнут уже в отремонтированной школе», – сказала она.

В рамках капремонта в 425-й школе меняют кровлю и все инженерные системы – отопление, водоснабжение, канализацию, вентиляцию, электрику. Также полностью обновят кабинеты и классы, пищеблок, санузлы, заменят полы и окна, приведут в порядок потолки и стены. В этот период 550 учеников с 5 по 11 класс получают знания в других корпусах этого образовательного учреждения.

Ремонтные работы были начаты летом 2022 года. Они проводятся на условиях софинансирования: 53 миллиона рублей выделяется из федерального бюджета и около 200 миллионов – из регионального. Объём расходов в 2023 году составит 16,4 миллиона рублей.

Учебное заведение должно распахнуть свои двери для учеников и педагогов уже в сентябре 2023 года.

Напомним, в народную программу партии «Единая Россия» входит реконструкция и ремонт школ, детских садов, больниц и поликлиник, учреждений социальной сферы, культуры и спорта. Программа капремонта школ, которую партия реализует совместно с Минпросвещения, включает 7300 школ по всей стране. С 1 сентября 2022 года приступили к работе более 1000 школ, отремонтированных в рамках этой программы. Депутаты-единороссы совместно с родительскими штабами в регионах осуществляют постоянный контроль ремонта и модернизации объектов образования.