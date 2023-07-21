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Питерец.ру » Общество » В Петербурге установили арт-объект в форме большого сердца

В Петербурге установили арт-объект в форме большого сердца

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Google
В центре Петербурга установили инсталляцию «Мир спасет любовь»

С 17 по 28 июля в преддверии фестиваля еды и музыки «Акустика счастья» в центре Петербурга установили инсталляцию «Мир спасет любовь», вдохновленную песней одного из хедлайнеров фестиваля группой Мачете.

Арт-объект в виде большого золотого сердца с красными лентами стоит у Лавки Счастья в ТРЦ Галерея. Каждый желающий может написать слова любви на бумажных ангелах, которых выдают в лавке при покупке конфет пралине и прикрепить к инсталляции. Таким образом петербуржцы заполнят сердце словами любви. 

Также к фестивалю команда «Счастье» выпускает лимитированную серию коробочек пралине совместно с группой Мачете, на которых золотым шрифтом переливается «Мир спасет любовь». 28 июля пройдет автограф-сессия с группой Мачете , где можно будет познакомиться с музыкантами лично и подписать особенную коробочку. 

Вся прибыль с продажи конфет пралине за это время пойдет в детям фонда  «Солнце».

Фестиваль еды и музыки «Акустика Счастья» пройдёт 29 и 30 июля в Юсуповском саду. На два дня здесь откроется pop-up ресторан, маркет уличной еды, блошиный рынок, детская зона и музыкальная сцена, на которой выступят Мачете, Антон Беляев и Therr Maitz, IOWA, Uma2rman и другие. 

Благотворительный фонд «Солнце» с 2007 года помогает новорожденным больным малышам, детям-сиротам и подросткам. 

Миссия фонда — помогать детям, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации без достаточного внимания и поддержки со стороны взрослых, прилагая при этом усилия, чтобы такие ситуации в будущем не повторялись.

Фестиваль «Акустика счастья»
29-30 июля 2023 l 12.00-22.00
Юсуповский сад l Улица Садовая, 54

Билеты
6+

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