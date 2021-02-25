В Петербурге у мужчины, задержанного с мачете, обнаружили наркоплантацию

Минувшим воскресеньем, около 14 часов к полицейским Фрунзенского района Петербурга от очевидцев поступило сообщение о том, что во дворе дома 11 на проспекте Славы мужчина в неадекватном состоянии ходит с мачете. На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции и задержали 41-летнего местного жителя, проживающего в указанном доме. При этом гражданин при опросе пояснил полицейским, что в своей квартире выращивает наркотики. В ходе осмотра его квартиры действительно полицейские обнаружили 26 горшков с растениями конопли. Также изъято 2 арбалета со стрелами и трубка со следами горения, предположительно, для употребления наркотиков. При личном же досмотре у данного гражданина обнаружена банка из-под горчицы с наркотическим средством «каннабис» (марихуана) массой около 20 граммов.

В отношении данного мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 231 УК РФ и части 1 статьи 228 УК РФ. Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.