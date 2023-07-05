Благотворительный фестиваль «Путь домой»

8 и 9 июля в Севкабель Порту пройдет благотворительный фестиваль в поддержку бездомных домашних животных «Путь домой».

«Путь домой» — возможность для кошек и собак найти новый дом, а для людей — домашнего любимца. Гости мероприятия смогут познакомиться с более 100 кошками и собаками, живущих в приютах города и области, и мечтающих обрести семью и дом.

Также в рамках мероприятия у посетителей будет возможность получить бесплатную консультацию у специалистов по ветеринарным вопросам, питанию, амуниции и правильному уходу за животными.

В программе фестиваля также дегустация чая от клуба добрых чаепитий ЛИСТВА, благотворительная ярмарка с сувенирами ручной работы и зоо-маркет, на котором можно будет приобрести подарки для своих питомцев или подопечных приютов.

Для детей будут организованы тематические мастер-классы от Союза Творческих мастерских ХАТА ДОБРА.

Когда: 8 и 9 июля с 11 до 18:00

Где: Севкабель Порт. Вольт (в зимнее время раздевалка катка)