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Питерец.ру » Общество » Места дислокации комплексов фиксации превышения скорости c 26 по 30 июня

Места дислокации комплексов фиксации превышения скорости c 26 по 30 июня

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Опубликовал: Вадик Котов
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Адреса работы передвижных комплексов фиксации превышения скорости c 26 по 30 июня

Места дислокации комплексов определяются Управлением ГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт‑Петербургу и Ленинградской области. Вся информация о зафиксированных нарушениях и проезжающем автотранспорте с комплексов фиксации передаётся в ЦАФАП. Постановления по делам об административных правонарушениях выносятся инспекторами ЦАФАП после рассмотрения полученных с комплексов материалов фотовидеофиксации.

Адреса работы всех городских комплексов фиксации нарушений ПДД публикуются на сайте Городского мониторингового центра.

Пушкинский р-н

  • п. Шушары, Витебский пр., д.157, лит.А, от Московского ш. к Петербургскому ш.
  • п. Шушары, Витебский пр., д.138, лит.А, от ш. Петербургское к Московскому ш.
  • п. Шушары, Витебский пр., д.139, лит.А, от Московского ш. к Петербургскому ш.
  • п. Шушары, Витебский пр., д.145, лит.А, от Московского ш. к Петербургскому ш.
  • п. Шушары, Витебский пр., д.153, лит.А, от Московского ш. к Петербургскому ш.
  • п. Шушары, Витебский пр., д.130, лит.А, от Петербургского ш. к Московскому ш.
  • г. Пушкин, ш. Киевское, N59.734 E30.298, от ш. Волхонское к ш. Красносельское
  • г. Пушкин, ш. Киевское, N59.734 E30.299, от ш. Красносельское к ш. Волхонское
  • г. Пушкин, ш. Киевское, N59.681 E30.244, от ш. Красносельское к нп Дони
  • г. Пушкин, ш. Киевское, N59.682 E30.245, от нп Дони, к ш. Красносельское
  • г. Пушкин, ш. Киевское, N59.700 E30.263, от нп Дони к ш. Красносельское
  • г. Пушкин, ш. Киевское, N59.716 E30.280, от нп Дони к ш. Красносельское
  • п. Шушары, Ям-Ижорское ш., N59.710 E30.479, от Новой ул. к Московскому ш.
  • п. Шушары, Ям-Ижорское ш., N59.708 E30.516, от Новой ул. к Московскому ш.
  • п. Шушары, Ям-Ижорское ш., N59.705 E30.557, от Московского ш. к Новой ул.
  • п. Шушары, Ям-Ижорское ш., N59.709 E30.504, от Московского ш. к Новой ул.
  • г. Пушкин, ш. Киевское, N59.743 E30.308, от ш. Волхонское к ш. Рехколовское
  • п. Шушары, Московское ш., д.90, лит.А, от КАД А-118 к Ленсоветовской дороге
  • п. Шушары, Московское ш., напротив д.90, лит.А,  от Ленсоветовской дороги к КАД А-118
  • п. Шушары, пр. Витебский, N59.756 E30.392, к Петербургскому ш.
  • п. Шушары, пр. Витебский, N59.757 E30.393, к Московскому ш.
  • г. Пушкин, ул. Софийская, N59.772 E30.499, к Колпинскому ш.
  • ш. Московское, N59.732 E30.526, от ул. Тосненская к ул. Пролетарская
  • п. Шушары, ш. Московское, д.296, лит.А, к Колпинскому ш.
  • п. Шушары, ш. Московское, д.295, лит.А, к Ленсоветовской дороге
  • п. Шушары, Московское ш., N59.752 E30.489, к Ленсоветовской дороге
  • п. Шушары, Московская Славянка, д.12, лит.А, к Ленсоветовской дороге
  • п. Шушары, Московская Славянка, д.23, лит.А, к ул. Пролетарская
  • п. Шушары, Московская Славянка, д.19, лит.А, к ул. Пролетарская

Приморский р-н

  • Парашютная ул., д.75, к.1, стр.1, от ул. Лидии Зверевой к ул. Плесецкая
  • Парашютная ул., д.81, к.1, стр.1, от ул. Плесецкая к ул. Лётчика Паршина
  • Парашютная ул., д.44, к.1, стр.1, от Шуваловского пр. к ул. Долгоозёрная
  • Парашютная ул., д.89, сооруж.1, от ул. лётчика Паршина к дороге в Каменку
  • Приморское ш., напротив д.4, к.1, лит.А, от п. Ольгино к п. Лисий Нос
  • Приморское ш., д.4, к.1, лит.А, от п. Лисий Нос п. Ольгино
  • ш. Приморское, д.47, лит.А, от п. Ольгино к п. Лисий Нос
  • Выборгская наб., напротив д.61, лит.А, от Ушаковского моста к Кантемировскому мосту
  • Суздальское ш., д.28, к.1, стр.1, от дороги в Каменку к Выборгскому ш.
  • ш. Суздальское, напротив д.30, к.2, стр.1, к дороге в Каменку
  • пр. Лахтинский, д.149, лит.А, от п. Лисий Нос к Петровской ал.
  • пр. Лахтинский, д.149, лит.А, от Коннолахтинского пр. к п. Лисий Нос
  • Приморское ш., N59.999 E30.087, от п. Ольгино к п. Лисий нос
  • Приморское ш., N60.002,E30.070, от п. Ольгино к п. Лисий нос
  • Приморское ш., N60.007 E30.038., от п. Ольгино к п. Лисий нос
  • Приморское ш., N60.002 E30.069, от п. Лисий нос к п. Ольгино
  • Приморское ш., N59.997 E30.103, от п. Лисий нос к п. Ольгино
  • Коннолахтинская дор., д.6, стр.1, от ул. Ивинская к ул. 3-я Конная Лахта, от ул. 3-я Конная Лахта к ул. Ивинская
  • Коннолахтинская дор., д.17, стр.2, от ул. 3-я Конная Лахта к ул. Ивинская, от ул. Ивинская к ул. 3-я Конная Лахта
  • ул. Парашютная, д.52, лит.А, от ул. Глухарская к пр. Шуваловский
  • ул. Парашютная, д.88, лит.А, от дороги в Каменку к ул. Лётчика Паршина
  • ул. Парашютная, д.45, стр.1, от Долгоозёрной ул. к ул. Шаврова
  • ш. Приморское, N59.990 E30.219, ул. Яхтенная к ул Савушкина
  • ш. Приморское, N59.991 E30.196, от ул Савушкина к ул. Яхтенная
  • ш. Приморское, N59.994 E30.208, от ул Савушкина к ул. Яхтенная
  • пр. Приморский, д.15, лит.А, к ул. Академика Шиманского
  • наб. Ушаковская, д.5, лит.А, к Ушаковскому мосту

Кронштадтский р-н

  • КАД А-118, внутреннее кольцо, 122 км 880 м, к ш. Кронштадтское
  • КАД А-118, внешнее кольцо, 124 км 850 м, к ш. Краснофлотское
  • КАД А-118, внутреннее кольцо, 132 км 230 м, к ш. Приморское
  • КАД А-118, внешнее кольцо, 132 км 230 м, к ш. Кронштадтское
  • КАД А-118, внешнее кольцо, 133 км 830 м, к ш. Кронштадтское
  • КАД А-118, внутреннее кольцо, 133 км 830 м, к ш. Приморское
  • КАД А-118, внутреннее кольцо, 116 км 800 м, к ш. Кронштадтское
  • КАД А-118, внутреннее кольцо, 125 км 650 м, к ш. Кронштадтское
  • КАД А-118, внешнее кольцо, 137 км 400 м, к ш. Кронштадтское
  • КАД А-118, внешнее кольцо, 140 км 100 м, к ш. Кронштадтское
  • КАД А-118, внешнее кольцо, 130 км 200 м, к ш. Кронштадтское
  • КАД А-118, внешнее кольцо, 120 км 650 м, к ш. Краснофлотское
  • КАД А-118, внешнее кольцо, 118 км 050 м, к ш. Краснофлотское
  • КАД А-118, внутреннее кольцо, 129 км 925 м, к ш. Приморское
  • г. Кронштадт, Цитадельская дорога, N60.000 E29.750 от Кронштадтского ш. к ул. Зосимова, от ул. Зосимова к Кронштадтскому ш.

Василеостровский р-н

  • Большой проспект В.О., д.24, лит.А, от 8-й линии В.О. к 7-й линии В.О.
  • Большой проспект В.О., д.27, лит.А, от 7-й  В.О. линии к 8-й линии В.О.
  • наб. Лейтенанта Шмидта, д.13, лит.А, от 9-ой линии В.О. к 10-ой линии В.О.

Выборгский р-н

  • ул. Хошимина, N60.051 E30.315, от пр. Просвещения к Выборгскому ш., от Выборгского ш. к пр. Просвещения
  • пр. Энгельса, N60.074 E30.352, от 4-го Верхнего пер. к 6-му Верхнему пер., от 6-го Верхнего пер. к 4-му Верхнему пер.
  • Выборгская наб., напротив д.45, лит.Е, к Гренадёрскому мосту
  • п. Парголово, Осиновая Роща, Выборгское ш., д.505, лит.А, к г. Сертолово, к ш. Песочное
  • п. Парголово, Комендантский пр., д.140, лит.А, от КАД А-118 к ул. Парашютная
  • п. Парголово, Комендантский пр., напротив д.140, лит.Е, к КАД А-118
  • п. Парголово, ул. Ленинградская, д.93, лит.А, от Краснофлотской ул. к Выборгскому ш., от Выборгского ш. к Краснофлотской ул.
  • п. Парголово, ул. Ленинградская, напротив д.93, лит.А, от Выборгского ш. к Краснофлотской ул., от Краснофлотской ул. к Выборгскому ш.
  • п. Парголово, ул. Парашютная, N60.058 E30.220, к дороге на Каменку
  • п. Парголово, ул. Парашютная, N60.058 E30.220, к ул. Легковая
  • наб. Выборгская, д.37, лит.А, от ул. Гренадерская к пер. Беловодский
  • пр. Энгельса, д.115, к.1, лит.А, от ул. Сикейроса к пр. Луначарского
  • пр. Суздальский, N60.052 E30.381, от ул. Демьяна Бедного к пр. Художников
  • п. Парголово, ул. Парашютная, N60.062 E30.215, к дороге на Каменку

Калининский р-н

  • пр. Гражданский, д.105, к.1, лит.А, от пр. Луначарского к пр. Просвещения
  • пр. Гражданский, д.104, к.1, лит.А, от пр. Просвещения к пр. Луначарского
  • пр. Пискарёвский, д.10, лит.А, от пр. Металлистов к Полюстровскому пр.

Кировский р-н

  • пр. Маршала Жукова, д.46, лит.А,  от пр. Стачек к Ленинскому пр.
  • пр. Маршала Жукова, д.36, к.1, лит.А, от Ленинского пр. к ул. Маршала Казакова
  • пр. Маршала Жукова, д.37, к.1, лит.А,  от ул. Маршала Казакова к Ленинскому пр.

Колпинский р-н

  • п. Петро-Славянка, Софийская ул., д.112, стр.1, от ул. Труда к КАД А-118
  • п. Петро-Славянка, ул. Софийская, д.127, к.1, лит.А, к Усть-Ижорскому ш.
  • г. Колпино, ул. Софийская, N59.739 E30.550, к пр. Заводской
  • г. Колпино, ул. Софийская, N59.739 E30.551, к Пролетарской ул.
  • п. Колпино, ш. Рубежное, N59.742 E30.636, к Понтонному пр-ду
  • п. Колпино, ш. Рубежное, N59.75 E30.624, к Оборонной ул.
  • п. Петро-Славянка, ул. Софийская, д.141, лит.А, к Усть-Ижорскому ш.
  • г. Колпино, ул. Софийская, N59.752 E30.525, к Финляндской ул.
  • ул. Софийская, N59.745 E30.535, от Колпинского ш. к Пролетарской ул.
  • ул. Софийская, N59.746 E30.534, от Пролетарской ул. к Колпинскому ш.
  • г. Колпино, ул. Финляндская, д.13, к.3, лит.А, от ул. Братьев Радченко к Фидерной ул., от Фидерной ул. к ул. Братьев Радченко
  • п. Усть-Ижора, ш. Петрозаводское, д.17, лит.А,, от пер. Глиняный к ул. Бугры, от ул. Бугры к пер. Глиняный
  • п. Саперный, ш. Петрозаводское, N59.767 E30.727, от Ленинградского ш. к ул. Дорожная, от ул. Дорожная к Ленинградскому ш.

Красногвардейский р-н

  • пр. Индустриальный, д.28, лит.А, от пр. Ударников к пр. Энтузиастов
  • пр. Ириновский, д.31/48, лит.А, от пр. Индустриальный к пр. Наставников
  • пр. Ириновский, д.22, кор.1, лит.А, от пр. Наставников к пр. Индустриальный
  • пр. Наставников, д.36, к.1, лит.А, от пр. Ударников к пр. Энтузиастов
  • пр. Наставников, д.47, к.1, лит.А, от пр. Ударников к пр. Ириновский
  • пр. Шафировский, д.17, лит.Б, от Пискарёвского пр. к КАД А-118
  • пр. Маршала Блюхера д.57, к.1, лит.А, от Пискарёвского пр. к пр. Энергетиков
  • пр. Пискарёвский, д.11, лит.А, от Полюстровского пр. к пр. Металлистов
  • Рябовское ш., N59.992 E30.534,от ш. Дорога Жизни к КАД А-118
  • СПб, Рябовское ш., N59.989 E30.526, от КАД А-118 к ш. Дорога Жизни
  • Рябовское ш., N59.986 E30.521, от КАД А-118 к ш. Дорога Жизни
  • пр. Малоохтинский, N59.925 E30.402, к мосту Александра Невского
  • наб. Малоохтинская, N59.930 E30.399, к мосту Александра Невского
  • пр. Шафировский, сооруж.18/1, от КАД А-118 к Ручьёвской дороге

Красносельский р-н

  • Ленинский пр. д.74, к.1, лит.А, от пр. Кузнецова к ул. Доблести
  • пр. Героев, д. 31, стр.1, от наб. Дудергофского канала к ул. Адмирала Трибуца
  • пр. Героев, д. 32, стр.1, от ул. Адмирала Трибуца к наб. Дудергофского канала
  • Таллинское ш., д.155, к.1, стр.1, от Рабочей ул. к КАД
  • Таллинское ш., напротив д.155, к.1, стр.1, от КАД-118 к Рабочей ул.
  • г. Красное Село, пр. Ленина, д.2, к.4, лит.А от ул. Дальняя к Красносельскому ш.

Курортный р-н

  • п. Песочный, ул. Советская, напротив д.57, лит.А, от ул. Лесная к ул. Рабочая, от ул. Рабочая к ул. Лесная
  • п. Смолячково, Приморское ш., напротив д.676, лит.А, к ул. Тесовый Берег, к пер. Павлика Морозова
  • г. Сестрорецк, Приморское ш., д.311, лит.А, к Заречной дороге
  • г. Сестрорецк, ш. Приморское, напротив д.320, лит.А, от пер. Свободы к пер. Северный
  • п. Смолячково, Приморское ш., N60.176 E29.443, от р. Приветная к ал. Земляничная, от ал. Земляничная к р. Приветная
  • п. Молодежное, Приморское ш., д.648, лит.А, от ул. Волго-Донская к ш. Средневыборгское, от ш. Средневыборгское к Волго-Донской ул.
  • п. Смолячково, Приморское ш., д.703, лит.А, от ул. Кордонная к ал. Земляничная, от ал. Земляничная к ул. Кордонная
  • г. Зеленогорск, пр. Ленина, д.85, лит.А, от Пухтоловской дороги к ул. Длинная, от ул. Длинная к Пухтоловской дороги

Московский р-н

  • ул. Типанова, д.30, лит.А, от пр. Космонавтов к Витебскому пр.
  • Московский проспект, д.177, лит.А, от ул. Фрунзе к ул. Гастелло
  • Пулковское ш., д.52, к.2 лит.А, от Петербургского ш. к КАД А-118
  • Пулковское ш., д.35, к.5, лит.А, от Внуковской ул. к Петербургскому ш.
  • Пулковское ш., д.27, лит.А, от 5-го Предпортового пр-да к КАД А-118
  • Витебский пр., д.3, лит.Ж, от Лиговского пр. к Благодатной ул.
  • Московский проспект, д.202, лит.А, от ул. Гастелло к ул. Фрунзе
  • Московский пр., д.79, лит.А, от наб. Обводного канала к Малой Митрофаньевской ул.
  • пр. Московский, д.163, лит.А, от ул. Кузнецовская к ул. Бассейная
  • пр. Московский, д.200, лит.А, от ул. Гастелло к ул. Фрунзе
  • пр. Московский, д.188, лит.М, от ул. Бассейная к ул. Кузнецовская
  • п. Шушары, ш. Пулковское, сооруж.106/1, от Кокколевской ул. к Петербургскому ш.
  • ш. Пулковское, д.73, к.2, стр.1, от Петербургского ш. к Волхонскому ш.

Невский р-н

  • пр. Обуховской обороны, д.303, лит.А, от пр. Шлиссельбургский к ул. Караваевская
  • пр. Дальневосточный, д.56, лит.А, от ул. Народная к ул. Новосёлов
  • пр. Дальневосточный, д.57, к.1, лит.Б, от ул. Новосёлов к ул. Народная

Петродворцовый р-н

  • г. Петергоф, Ораниенбаумское ш., д.2а, лит.А, от ул. Елизаветинская к ул. Знаменская, от ул. Знаменская к ул. Елизаветинская
  • г. Петергоф, ш. Гостилицкое, N59.870 E29.837, от Лесной ул. к Цветочной ул.
  • г. Петергоф, ш. Гостилицкое, N59.870 E29.841, от Троицкой ул. к Солнечной ул.
  • г. Петергоф, ш. Гостилицкое, N59.869 E29.844, от Цветочной ул. к Чичеринской ул.
  • г. Ломоносов, ул. Федюнинского, д.3б, лит.Б, от Астрономической ул. к ул. Связи, от ул. Связи к Астрономической ул.

Центральный р-н

  • наб. Воскресенская, N59.950 E30.370, к Потёмкинской ул.
  • Синопская наб., N59.932 E30.390, от ул. Моисеенко к пр. Бакунина
  • Синопская наб., N59.931 E30.390, от пр. Бакунина к ул. Моисеенко
  • Синопская наб., N59.922 E30.392, к мосту Александра Невского
  • Синопская наб., N59.921 E30.394, к мосту Александра Невского
  • Синопская наб., N59.924 E 30.390, к пр. Обуховской Обороны

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Источник: Администрация Петербурга
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Адреса работы передвижных комплексов фиксации превышения скорости c 13 по 19 февраля
15-05-2023, 15:23
Места дислокации комплексов фиксации превышения скорости c 15 по 21 мая
20-02-2023, 14:35
Адреса работы передвижных комплексов фиксации превышения скорости c 20 по 28 февраля
5-06-2023, 14:36
Места дислокации комплексов фиксации превышения скорости c 5 по 12 июня

Происшествия на дорогах

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Сегодня, 09:22
В Ломоносове женщина на мотоцикле сбила 8-летнего мальчика
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Вчера, 21:35
В Ленобласти столкнулись грузовая "Газель" и мотоцикл
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24-06-2023, 16:01
На КАД в ДТП с легковушкой пострадал мотоциклист
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24-06-2023, 11:02
В лобовом ДТП на трассе «Нарва» погиб водитель «Лады»
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