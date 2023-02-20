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Питерец.ру » Общество » Адреса работы передвижных комплексов фиксации превышения скорости c 20 по 28 февраля

Адреса работы передвижных комплексов фиксации превышения скорости c 20 по 28 февраля

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Петербурга
Адреса работы передвижных комплексов фиксации превышения скорости c 20 по 28 февраля

Передвижные комплексы фиксируют превышение скорости на аварийно-опасных участках города. Места дислокации комплексов определяются Управлением ГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт‑Петербургу и Ленинградской области.

Вся информация о зафиксированных нарушениях и проезжающем автотранспорте с комплексов фиксации передаётся в ЦАФАП. Постановления по делам об административных правонарушениях выносятся инспекторами ЦАФАП после рассмотрения полученных с комплексов материалов фотовидеофиксации.

Адреса работы всех городских комплексов фиксации нарушений ПДД публикуются на сайте Городского мониторингового центра.

Московский р-н

  • Витебский пр., д. 53, к.1, лит.А, от ул. Типанова к Дунайскому пр.
  • Пулковское ш., д.36, к.2, лит.А, от КАД А-118 к Дунайскому пр.
  • Пулковское ш., д.52, к.2 лит.А, от Петербургского ш. к КАД А-118
  • Пулковское ш., д.35, к.5, лит.А, от Внуковской ул. к Петербургскому ш.
  • ул. Типанова, д.30, лит.А, от пр. Космонавтов к Витебскому пр.
  • Московский проспект, д.177, лит.А, от ул. Фрунзе к ул. Гастелло
  • Витебский пр., д.3, лит.Ж, от Лиговского пр. к Благодатной ул.
  • Московский проспект, д.202, лит.А, от ул. Гастелло к ул. Фрунзе
  • Пулковское ш., д.27, лит.А, от 5-го Предпортового пр-да к КАД А-118
  • Московский пр., д.79, лит.А, от наб. Обводного канала к Малой Митрофаньевской ул.
  • пр. Московский, д.163, лит.А, от ул. Кузнецовская к ул. Бассейная
  • пр. Московский, д.200, лит.А, от ул. Гастелло к ул. Фрунзе
  • пр. Московский, д.188, лит.М, от ул. Бассейная к ул. Кузнецовская

Калининский р-н

  • пр. Культуры, д.21, к.1, лит.А, от пр. Просвещения к Суздальскому пр.
  • Свердловская наб., д.22, лит.А, от Феодосийской ул. к ул. Ватутина
  • Культуры пр., д.11, к.1, лит.А, от пр. Луначарского к пр. Просвещения
  • пр. Гражданский, д.105, к.1, лит.А, от пр. Луначарского к пр. Просвещения
  • пр. Гражданский, д.104, к.1, лит.А, от пр. Просвещения к пр. Луначарского
  • пр. Пискарёвский, д.10, лит.А, от пр. Металлистов к Полюстровскому пр.

Колпинский р-н

  • п. Металлострой, Усть-Ижорское ш., N59.782 E30.572, к дороге на Металлострой
  • п. Петро-Славянка, Софийская ул., д.112, стр.1, от ул. Труда к КАД А-118
  • г. Колпино, Вознесенское ш., д.58, лит.А от Первомайской ул. к Понтонной ул.; от Понтонной ул. к Первомайской ул.
  • п. Понтонный, ш. Вознесенское, N59.771 E30.652 от ЖДП к ул. Оружейная, от ул. Оружейная к ЖДП

Пушкинский р-н

  • п. Шушары, Витебский пр., д.157, лит.А, от Московского ш. к Петербургскому ш.
  • п. Шушары, Витебский пр., д.138, лит.А, от ш. Петербургское к Московскому ш.
  • п. Шушары, Московское ш., д.90, лит.А, от КАД А-118 к Ленсоветовской дороге
  • п. Шушары, Московское ш., напротив д.90, лит.А,  от Ленсоветовской дороги к КАД А-118
  • п. Шушары, Витебский пр., д.139, лит.А, от Московского ш. к Петербургскому ш.
  • п. Шушары, Витебский пр., д.145, лит.А, от Московского ш. к Петербургскому ш.
  • п. Шушары, Витебский пр., д.153, лит.А, от Московского ш. к Петербургскому ш.
  • п. Шушары, Витебский пр., д.130, лит.А, от Петербургского ш. к Московскому ш.
  • г. Пушкин, ш. Киевское, N59.734 E30.300, от ш. Волхонское к ш. Красносельское
  • г. Пушкин, ш. Киевское, N59.681 E30.244, от ш. Красносельское к д. Дони
  • г. Пушкин, ш. Киевское, N59.682 E30.245, от д. Дони, к ш. Красносельское
  • г. Пушкин, ш. Киевское, N59.700 E30.263, от д. Дони к ш. Красносельское
  • г. Пушкин, ш. Киевское, N59.716 E30.280, от д. Дони к ш. Красносельское
  • п. Шушары, Ям-Ижорское ш., N59.710 E30.479, от Новой ул. к Московскому ш.
  • п. Шушары, Ям-Ижорское ш., N59.708 E30.516, от Новой ул. к Московскому ш.
  • п. Шушары, Ям-Ижорское ш., N59.705 E30.557, от Московского ш. к Новой ул.
  • п. Шушары, Ям-Ижорское ш., N59.709 E30.504, от Московского ш. к Новой ул.
  • г. Пушкин, ш. Киевское, N59.743 E30.308, от ш. Волхонское к ш. Рехколовское

Кронштадтский р-н

  • КАД А-118, внутреннее кольцо, 122 км 880 м, к ш. Кронштадтское
  • КАД А-118, внешнее кольцо, 124 км 850 м, к ш. Краснофлотское
  • КАД А-118, внутреннее кольцо, 132 км 230 м, к ш. Приморское
  • КАД А-118, внешнее кольцо, 132 км 230 м, к ш. Кронштадтское
  • КАД А-118, внешнее кольцо, 133 км 830 м, к ш. Кронштадтское
  • КАД А-118, внутреннее кольцо, 133 км 830 м, к ш. Приморское
  • КАД А-118, внутреннее кольцо, 116 км 800 м, к ш. Кронштадтское
  • КАД А-118, внутреннее кольцо, 125 км 650 м, к ш. Кронштадтское
  • КАД А-118, внешнее кольцо, 137 км 400 м, к ш. Кронштадтское
  • КАД А-118, внешнее кольцо, 140 км 100 м, к ш. Кронштадтское
  • КАД А-118, внешнее кольцо, 130 км 200 м, к ш. Кронштадтское
  • г. Кронштадт, Цитадельское ш., д.2, лит.А,  от ул. Зосимова к Цитадельской дороге; от Цитадельской дороги к ул. Зосимова
  • г. Кронштадт, Цитадельская дорога, N60.000 E29.750 от Кронштадтского ш. к ул. Зосимова; от ул. Зосимова к Кронштадтскому ш.

Адмиралтейский р-н

  • наб. Обводного канала, напротив д.205, лит.А, от Старо-Петергофского пр. к ул. Циолковского; от ул. Циолковского к Старо-Петергофскому пр.
  • Митрофаньевское ш., N59.904 E30.299, к Малой-Митрофаньевской ул.; к наб. Обводного канала

Петроградский р-н

  • Петроградская наб., напротив д. 18, лит. А, от Сампсониевского моста к Пинскому пер.; от Пинского пер к Сампсониевскому мосту
  • Петроградская наб., напротив д.36, лит.А, от Пинского пер. к Казарменому пер.; от Казарменого пер. к Пинскому пер.

Выборгский р-н

  • пр. Культуры, д.40, от Домостроительной ул. к 5-му Верхнему пер.; от 5-го Верхнего пер. к Домостроительной ул.
  • Выборгская наб., напротив д.45, лит.Е, к Гренадёрскому мосту
  • п. Парголово, Осиновая Роща, Выборгское ш., д.505, лит.А, к г. Сертолово; к ш. Песочное
  • ул. Хошимина, N60.051 E30.315, от пр. Просвещения к Выборгскому ш.; от Выборгского ш. к пр. Просвещения
  • пр. Энгельса, N60.074 E30.352, от 4-го Верхнего пер. к 6-му Верхнему пер.; от 6-го Верхнего пер. к 4-му Верхнему пер.
  • пр. Энгельса, д. 96, лит.О, от ул. Сергея Марго к ул. Олонецкая

Кировский р-н

  • ул. Маршала Говорова, д.27, лит.А, от ул. Возрождения к ул. Корнеева
  • пр. Маршала Жукова, д.46, лит.А, от пр. Стачек к Ленинскому пр.
  • пр. Маршала Жукова, д.36, к.1, от Ленинского пр. к ул. Маршала Казакова
  • пр. Маршала Жукова, д.37, к.1, от Ленинского пр. к ул. Маршала Казакова

Красногвардейский р-н

  • Пискарёвский пр., д.145, лит.А, от Ручьёвской дороги к КАД А-118
  • пр. Шафировский, д.17, лит.Б, от Пискарёвского пр. к КАД А-118
  • пр. Пискарёвский, д.11, лит.А, от Полюстровского пр. к пр. Металлистов
  • пр. Индустриальный, д.28, лит.А, от пр. Ударников к пр. Энтузиастов
  • пр. Ириновский, д.31/48, лит.А, от пр. Индустриальный к пр. Наставников
  • пр. Ириновский, д.22, кор.1, лит.А, от пр. Наставников к пр. Индустриальный
  • пр. Наставников, д.36, к.1, лит.А, от пр. Ударников к пр. Энтузиастов
  • пр. Наставников, д.47, к.1, лит.А, от пр. Ударников к пр. Ириновский

Красносельский р-н

  • Ленинский пр. д.74, к.1, лит.А, от пр. Кузнецова к ул. Доблести
  • Горелово, ш. Красносельское д.4 лит.А, от ул. Авиационная к Поселковому пер.; от Поселкового пер. к ул. Авиационная
  • пр. Героев, д. 31, стр.1, от наб. Дудергофского канала к ул. Адмирала Трибуца
  • пр. Героев, д. 32, стр.1, от ул. Адмирала Трибуца к наб. Дудергофского канала
  • ул. Маршала Казакова, д.44, к.2, лит.А, от пр. Кузнецова к Брестскому б-ру
  • г. Красное Село, пр. Ленина, д.2, к.4, лит.А от ул. Дальняя к Красносельскому ш.
  • Таллинское ш., д.155, к.1, стр.1, от Рабочей ул. к КАД
  • Таллинское ш., напротив д.155, к.1, стр.1, от КАД-118 к Рабочей ул

Курортный р-н

  • г. Сестрорецк, Приморское ш., д.311, лит.А, к Заречной дороге
  • г. Зеленогорск, Приморское ш., д.570, лит.Л от ул. Мичурина к ул. Бассейная; от ул. Бассейная к ул. Мичурина
  • г. Сестрорецк, ш. Приморское, напротив д.320, лит.А, от пер. Свободы к пер. Северный
  • п. Песочный, ул. Советская, напротив д.57, лит.А, от ул. Лесная к ул. Рабочая; от ул. Рабочая к ул. Лесная

Невский р-н

  • Октябрьская наб., д.64, к.1, лит.В, от ул. Народная к ул. Новосёлов
  • Обуховской обороны пр., N59.871 E30.456, к Володарскому мосту
  • пр. Обуховской обороны, д.303, лит.А, от пр. Шлиссельбургский к ул. Караваевская
  • Советский пр., д.36, стр.1, от ждп к ул. Гудиловская; от ул. Гудиловская к ждп
  • Товарищеский пр., д.28, к.1, лит.А, от ул. Дыбенко к ул. Подвойского; от ул. Подвойского к ул. Дыбенко
  • пр. Дальневосточный, д.56, лит.А, от ул. Народная к ул. Новосёлов
  • пр. Дальневосточный, д.57, к.1, лит.Б, от ул. Новосёлов к ул. Народная

Петродворцовый р-н

  • г. Ломоносов, Сойкинская дор., напротив д.18, лит.З, от дор. Иликовская к ал. Красная; от ал. Красная к дор. Иликовская
  • п. Стрельна, Красносельское ш., N59.841, E30.069, от ш. Волхонское к ш. Санкт‑Петербургское; от ш. Санкт‑Петербургское к ш. Волхонское
  • г. Петергоф, Ораниенбаумское ш., д.2а, лит.А, от ул. Елизаветинская к ул. Знаменская; от ул. Знаменская к ул. Елизаветинская

Приморский р-н

  • Приморское ш., напротив д.4, к.1, лит.А, от п. Ольгино к п. Лисий Нос
  • ш. Приморское, д.47, лит.А, от п. Ольгино к п. Лисий Нос
  • Выборгская наб., напротив д.61, лит.А, от Ушаковского моста к Кантемировскому мосту
  • Суздальское ш., д.28, к.1, стр.1, от дороги в Каменку к Выборгскому ш.
  • ш. Суздальское, напротив д.30, к.2, стр.1, к дороге в Каменку
  • Коломяжский пр, N60.011 E30.294, от ул. Парашютная к пр. Королёва
  • Парашютная ул., д.75, к.1, стр.1, от ул. Лидии Зверевой к ул. Плесецкая
  • Парашютная ул., д.81, к.1, стр.1, от ул. Плесецкая к ул. Лётчика Паршина
  • Парашютная ул., д.44, к.1, стр.1, от Шуваловского пр. к ул. Долгоозёрная
  • Парашютная ул., д.89, сооруж.1, от ул. лётчика Паршина к дороге в Каменку
  • Коннолахтинская дор., д.6, стр.1, от ул. Ивинская к ул. 3-я Конная Лахта; от ул. 3-я Конная Лахта к ул. Ивинская
  • Коннолахтинская дор., д.17, стр.2,  от ул. 3-я Конная Лахта к ул. Ивинская; от ул. Ивинская к ул. 3-я Конная Лахта
  • Приморское ш., N59.999 E30.087, от п. Ольгино к п. Лисий нос
  • Приморское ш., N60.002,E30.070, от п. Ольгино к п. Лисий нос
  • Приморское ш., N60.007 E30.038., от п. Ольгино к п. Лисий нос
  • пр. Лахтинский, д.149, лит.А, от Коннолахтинского пр. к п. Лисий Нос
  • ул. Парашютная, д.52, лит.А, от ул. Глухарская к пр. Шуваловский
  • ул. Парашютная, д.88, лит.А, от дороги в Каменку к ул. Лётчика Паршина
  • ул. Парашютная, д.45, стр.1, от Долгоозёрной ул. к ул. Шаврова
  • Приморское, N59.991 E30.219, ул. Яхтенная к ул Саушкина
  • ш. Приморское, N59.991 E30.1968, от ул Саушкина к ул. Яхтенная
  • ш. Приморское, N59.994 E30.208, от ул Саушкина к ул. Яхтенная

Центральный р-н

  • наб. Воскресенская, N59.950 E30.370, к Потёмкинской ул.
  • Синопская наб., N59.932 E30.390, от ул. Моисеенко к пр. Бакунина
  • Синопская наб., N59.931 E30.390, от пр. Бакунина к ул. Моисеенко
  • Синопская наб., N59.922 E30.392, к мосту Александра Невского
  • Синопская наб., N59.921 E30.394, к мосту Александра Невского
  • пр. Обуховской обороны, д.8, к.2, к мосту Александра Невского
  • наб. Обводного канала, д.27, лит.А, от Атаманской ул. к Кременчугской ул.
  • наб. Обводного канала, N59.915 E30.373, от к Днепропетровской ул.

Василеостровский р-н

  • Большой проспект В.О., д.24, лит.А, от 8-й линии В.О. к 7-й линии В.О.
  • Большой проспект В.О., д.27, лит.А, от 7-й  В.О. линии к 8-й линии В.О.
  • наб. лейтенанта Шмидта, д.13, лит.А, от 9-ой линии В.О. к 10-ой линии В.О.
Источник: Администрация Петербурга
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