ента новостей

12:46
Места дислокации комплексов фиксации превышения скорости c 26 по 30 июня
12:37
Депутат «Единой России» Сергей Соловьев передал мобильные кондиционеры в Первый военно-морской госпиталь
12:09
В парке «Озеро Долгое» по инициативе сторонников «Единой России» прошел трёхчасовой марафон «Сила России»
11:57
В Петербурге депутаты предлагают разрешить жителям многоквартирных домов бороться с парковкой посторонних в своих дворах
11:45
Мост через реку Свирь разведут для прохода вверх по реке теплохода «Меритус»
11:43
Ладожский мост разведут для прохода вверх по реке теплохода «Меритус»
09:33
Во Всеволожске сторожа детсада задержали по делу об изнасиловании детей
09:22
В Ломоносове женщина на мотоцикле сбила 8-летнего мальчика
09:18
В центре Петербурга задержали группу карманников
09:14
В Приморском районе задержали мужчину с макетом АК-74
02:15
В Мариинском театре состоялся концерт участников конкурса имени П. И. Чайковского: выступили скрипачи Леонид Железный и Кокоро Имагава, пианист Богдан Дугалич и знаменитый виолончелист Александр Рамм
21:35
В Ленобласти столкнулись грузовая "Газель" и мотоцикл
20:55
Чудеса бывают: разрушенный сад Маленького принца на Гражданском почти восстановили
20:45
В Невском районе миганта подозревают в изнасиловании 14-летней девочки
20:36
В Ленобласти огонь уничтожил частный дом в садоводстве
20:31
«Наказать МО за геноцид солдат» - бизнес-аналитик Юзвак напомнила о требованиях Пригожина
20:14
Хоккеист СКА Матвей Мичков уже приехал в Нью-Йорк: скоро состоится драфт НХЛ
14:47
Певец SHAMAN и песня «С чего начинается Родина» прозвучали в финале праздника выпускников «Алые паруса»
11:41
«Алые паруса» проводили выпускников во взрослую жизнь в Петербурге
11:24
В Ленобласти женщина подожгла коридор на турбазе
11:21
Афериста, обманувшего пенсионера в Приморском районе задержали в Ленобласти
11:10
В Петербурге задержали грабителя-рецидивиста
11:07
Заброшенной фабрике в Ленобласти подарили эскизы для реставрации
11:06
В Петербурге ищут подозреваемых в стрельбе в ходе дорожного конфликта
11:02
В Калининском районе пенсионерка перевела телефонным мошенникам более 5,7 млн рублей
10:59
В Петербурге задержали мигранта карманника
02:43
Петербургский виолончелист Иван Сендецкий вышел в финал XVII международного конкурса имени П. И. Чайковского
02:03
Петербургский пианист Илья Папоян добился права сыграть в финале 17-го международного конкурса имени П. И. Чайковского, среди других финалистов – россияне Станислав Корчагин, Валентин Малинин и Сергей Давыдченко
22:53
Канадец Брендан Лайпсик будет играть в СКА под 88-м номером: при чём тут Эрик Линдрос?
22:32
В Приморском парке Победы прошёл фестиваль, посвящённый Дню молодёжи
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Мост через реку Свирь разведут для прохода вверх по реке теплохода «Меритус»

Мост через реку Свирь разведут для прохода вверх по реке теплохода «Меритус»

0
52
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
Федеральную трассу Р-21 «Кола» перекроют в связи с разводкой моста через Свирь

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия) 27 июня 2023 года в течение двух часов будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.

«В период с 13:00 до 15:00 для прохода вверх по реке теплохода «Меритус» с максимальным высотным габаритом 24,1 метра, представителями ОАО «РЖД» будет производиться разводка моста через реку Свирь, расположенного на км 236 федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола», у города Лодейное Поле в Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данный мост совмещённый, предназначен для одновременного движения автомобильного и железнодорожного транспорта.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Все по теме: Ленобласть Лодейнопольский район развод мостов
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

14-06-2023, 14:42
Мост через реку Свирь разведут для прохода вверх по реке водолазного судна «ВМ-250»
9-08-2021, 11:03
В Ленобласти разведут мост через Свирь для прохода вверх по реке состава барж и теплохода «Игорь Ильин»
9-11-2021, 16:00
В Ленобласти трассу Р-21 «Кола» перекроют в связи с разводкой моста через Свирь
30-09-2021, 11:56
Мост через Свирь разведут для прохода вверх по реке яхты «Аквамарин»
29-10-2021, 14:00
В Ленобласти разведут мост через Свирь для прохода теплохода «Игорь Ильин»
5-07-2022, 11:51
Мост через Свирь разведут для прохода вверх по реке яхты «Апостол Андрей»

Происшествия на дорогах

0
82
Сегодня, 09:22
В Ломоносове женщина на мотоцикле сбила 8-летнего мальчика
0
130
Вчера, 21:35
В Ленобласти столкнулись грузовая "Газель" и мотоцикл
0
213
24-06-2023, 16:01
На КАД в ДТП с легковушкой пострадал мотоциклист
0
156
24-06-2023, 11:02
В лобовом ДТП на трассе «Нарва» погиб водитель «Лады»
Наверх