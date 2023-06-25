Чудеса бывают: разрушенный сад Маленького принца на Гражданском почти восстановили — хоть и медленно, но последствия починили привлечённые "Ленэнерго" строители.

Технически всё на месте, парни помогали хоть в пять утра, однако Пётр Петрович всё равно грустит: он художник, сломали картину. Новые пирамидки он сделал сам, но нужна плитка — ровно 158 штук, чтобы довести двор до совершенства и вернуться в душевное состояние, когда летал Экзюпери.