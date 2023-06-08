Пригожин: контрнаступление ВСУ в Запорожской области продолжится

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин назвал двухдневные бои в Запорожской области началом контрнаступления ВСУ, которое будет продолжаться и дальше. Однако российские войска смогли сдержать его, несмотря на все проблемы.

Редакция издания РИА DixiNews попросила основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина прокомментировать заявление главы запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова о том, что в ночь на 8 июня ВСУ начали наступление на Ореховском направлении в Запорожской области.

«Я считаю, что эта первая волна двухдневная – это начало контрнаступления, безусловно, оно будет продолжаться. Что касается результата двухдневных боев, можно сказать: «Спасибо русским солдатам!». Хвала русскому солдату, который, окруженный огромным количеством проблем, с отсутствием управления, достаточного количества боеприпасов, снабжения и т.д., тем не менее, превозмогая все трудности, дает отпор врагу. Поэтому в результате этого контрнаступления мы увидели главное, то, что русский солдат всегда остается достойным и храбрым солдатом», - отметил Пригожин.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что исход спецоперации ВС РФ на Украине будет зависеть от того, в каком объеме мобилизуется российское общество. Об этом он рассказал в расширенное интервью журналистке Telegram-канала «Сигнал» Виктории Толкачевой, которое дал в тыловом лагере «вагнеровцев».