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Питерец.ру » Общество » "Невозможно вести диалог": глава ЧВК "Вагнер" Пригожин назвал главную проблему руководства Минобороны

"Невозможно вести диалог": глава ЧВК "Вагнер" Пригожин назвал главную проблему руководства Минобороны

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Опубликовал: Андрей Якунин
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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что проблемы в российской армии начались в 2012 году.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что проблемы в российской армии начались в 2012 году. Об этом глава «оркестра» рассказал в большом интервью политическому консультанту Константину Долгову.

Константин Долгов в ходе интервью спросил у основателя ЧВК «Вагнер» о проблемах, которые имеются в ВС РФ. Евгений Пригожин подчеркнул, что проблемы российской армии начались давно.

«Значит, проблемы российской армии начались в 2012-м году. Они начались значительно раньше, после развала Советского Союза и во время Советского Союза. Если говорить про проблемы, проблемы армии начались после того, как закончилась Великая Отечественная война. Ушли с арены Жуков, Рокоссовский и так далее. И начались проблемы, потому что армия стала восприниматься как некий социальный лифт, как социальная гарантия, а не как армия. И поэтому после Великой Отечественной войны у нас что было из серьезных вещей? У нас был Афганистан, из таких, из самых живых. Все остальное — были гибридные истории. В Афганистане погибло людей значительно меньше, чем у нас сейчас в Артемовске», — подчеркнул Пригожин.

По словам главы ЧВК «Вагнер», с точки зрения боевого духа и тактики, российская армия и советская армия постепенно деградировала. Пригожин напомнил, что в советское время вооружение и технологии активно развивались.

Пригожин отметил, что когда к руководству российской армией пришел Сергей Шойгу, то «во главу угла было поставлено чинопочитание и лизоблюдство».

«Фактически с поляны были убраны все те, кто каким-то образом имел свое мнение. Война – это борьба лидеров. И для того, чтобы побеждать. Почему на Донбассе получилось. Потому что получились свои Безлеры, свои Мозговые и много всяких разных людей. И поэтому эти лидеры они сумели сделать определенные шаги. Любая война – это набор лидеров. С этими лидерами надо беседовать. Почему у Суровикина хорошо получается? Потому что он готов сесть в землянке, разложить карту, взять лист бумаги и после разговора с командиром роты сказать: «удивительно (замена слова — прим. ред.) я не думал, что это так. Какое твое мнение?» С Шойгу невозможно вести диалог», — рассказал глава «оркестра».

Пригожин сообщил, что сегодня сложилась ситуация, которую надо лечить. По его мнению, лучше всего это делать при другом руководстве армии. Глава ЧВК «Вагнер» подчеркнул, что в армии есть некое руководство, которое мало погружено в проблематику.

«Есть огромная прослойка и есть солдаты. Так вот, солдат, он, как говорится, и в Африке солдат. Солдат — это мужик, который принес свои две руки, две ноги и выполнение команд. Если ты солдата обучил, если он относится к тебе с уважением — это тоже важно, — если ты его вооружил и сказал ему, что дальше делать, то солдат выполнит свою задачу. Но самое, что должно быть – это должно быть управление», — резюмировал Пригожин.

Интервью с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, которое он дал политическому эксперту Константину Долгову включило в себя ряд важных вопросов. Посмотреть полную версию можно на канале «Говорит Долгов 18+»

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