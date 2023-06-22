Дорожные работы с полным перекрытием двух съездов на развязке КАД с Московским шоссе перенесли по погодным условиям

​«В связи с прогнозом неблагоприятных погодных условий - дожди, ливни, грозы, град, порывы ветра при грозе, подрядной организацией принято решение о переносе сроков производства работ по восстановлению пришовных зон деформационных швов с полным перекрытием движения по съездам с Московского шоссе и Витебского проспекта на внутреннее кольцо КАД на период с 23:00 27 июня до 05:00 28 июня» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

​Работы с полным перекрытием движения по съездам №9 и №12 будут производиться на 65 километре А-118 КАД, на транспортной развязке на пересечении с Московским шоссе (М-10 «Россия»), в ночное время суток, в часы минимальной интенсивности дорожного движения.

​Ранее начало работ было запланировано на 22 июня.