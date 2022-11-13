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Питерец.ру » Общество » Работы с полным перекрытием съезда на развязке КАД с Парашютной улицей перенесли по погодным условиям

Работы с полным перекрытием съезда на развязке КАД с Парашютной улицей перенесли по погодным условиям

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Опубликовал: Вадик Котов
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Работы с полным перекрытием съезда на развязке КАД с Парашютной улицей перенесли по погодным условиям

«В связи с неблагоприятными погодными условиями (усиление ветра) работы по монтажу пролётного строения путепровода над проезжей частью КАД выполняемые с полным перекрытием движения автомобильного транспорта по съезду с внутреннего кольца КАД в Санкт-Петербург на Парашютную улицу перенесены на одни сутки по просьбе подрядной организации. Работы будут производиться в ночь с 13 на 14 ноября в период времени с 23:00 до 5:00. Просим участников дорожного движения учесть данную информацию при планировании маршрутов следования» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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