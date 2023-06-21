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Питерец.ру » Общество » На развязке КАД с Пулковским шоссе полностью перекроют съезд

На развязке КАД с Пулковским шоссе полностью перекроют съезд

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
На развязке КАД с Пулковским шоссе полностью перекроют съезд

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что в связи с производством дорожных работ на 68километре автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее - КАД),на транспортной развязке КАД на пересечении с Пулковским шоссе полностью перекроют съезд №8.

«В связи с производством работ по восстановлению пришовных зон деформационных швов в период с 23:00 25 июня до 06:00 26 июня будет полностью перекрыт для движения автомобильного транспорта съезд с внешнего кольца КАД на Пулковским шоссе в направлении станции метро Московская» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский. 

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

​Информация о полном перекрытии съезда будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

«Во избежание дорожных заторов работы с полным перекрытием движения по съезду будут производиться в ночное время суток, в часы минимальной интенсивности дорожного движения» - добавил Пузыревский.  

Генеральный подрядчик: ООО «ЕвроТрансСтрой».

​ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ​ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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