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Питерец.ру » Общество » В Ленобласти бетонная дорога доведет до Рощино

В Ленобласти бетонная дорога доведет до Рощино

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Ленобласти
Ленобласть продолжает применять новые технологии в процессе ремонта региональной сети дорог

Ленобласть продолжает применять новые технологии в процессе ремонта региональной сети дорог: трасса к заказнику «Линдуловская роща» между Рощино и Сосновой Поляной одевается в бетон. Ремонт идет в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Так называемая холодная регенерация грунтов будет проведена в течение двух недель. Она создаст бетонную плиту, которая значительно усилит основание трассы. Впоследствии на нее будет уложен и закатан асфальт. Кроме того, на обочинах дороги трудится специальный робот: он управляется дистанционно, помогая расчищать пни и превращая их в мелкие щепки. Полностью закончить ремонт трассы Рощино — Сосновая Поляна планируется к началу сентября.

На прошлой неделе в Выборгском районе Ленобласти завершен ремонт участка Молодежного шоссе на Выборг: обновлено порядка пяти километров в сторону поселка Сопки. Продолжается протяженный ремонт участка Приморского шоссе от Приморска до Глебычево: здесь уже полностью снято старое покрытие и идет кладка нового асфальта. «Ленавтодор» призывает водителей быт внимательными за рулем и ориентироваться на временные ярко-оранжевые знаки.

Оперативная информация по ограничениям движения на период дорожных ремонтов на региональных трассах размещается в дорожном телеграм-канале — https://t.me/dorogi_47.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Администрация Ленобласти
Все по теме: Ленобласть Выборгский район ЛО
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