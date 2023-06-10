Петербург готовится к приему Международного военно-морского салона

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков 10 июня посетил площадку проведения МВМС-2023 в Кронштадте и ознакомился с ходом подготовительных работ.

По словам вице-губернатора, принципиально важно было сохранить открытый доступ в Кронштадт для жителей и гостей. Для этих целей разработана схема организации дорожного движения, предполагающая разведение потоков участников Салона и жителей города.

С учетом ожидаемого повышения интенсивности транспортных потоков, для гостей и участников МВМС-2023 строятся стоянки для легковых автомобилей и автобусов, которые вместе с существующими и временной парковкой дадут более 1500 мест – парковка будет бесплатной.

«Задача города – обеспечить организационную поддержку на всех уровнях: от встреч делегаций и проведения научных конференций до подготовки необходимой инфраструктуры и схем транспортного сообщения. Сегодня убедился в том, что все дорожные работы идут по графику. Обустроены дополнительные и существующие автостоянки, от которых будут курсировать шаттлы. Отмечу, что географические особенности Кронштадта позволяют предусмотреть и водный маршрут: движение к Острову фортов с Дворцовой пристани будет обеспечено регулярными водными рейсами метеоров. Фактически, подготовка к мероприятию находится на завершающем этапе, остаются последние работы по благоустройству и праздничному оформлению города», - пояснил вопросы подготовки Кирилл Поляков.

Ведётся активная подготовка участия отраслевых промышленных предприятий Санкт-Петербурга в научно-деловой программе МВМС-2023. Правительством Санкт-Петербурга будет проведено три профильных конференции: «Военно-морской флот и судостроение в современных условиях», «Имитационное и комплексное моделирование морской техники и морских транспортных систем», а также PLM-Форум «Управление жизненным циклом изделий судостроения. Информационная поддержка».

Как заявил Кирилл Поляков, на этих мероприятиях лучшие специалисты поднимут вопросы модернизации и новых технологических задач отрасли.

«Убежден, что проведение МВМС-2023 в Санкт-Петербурге –судостроительной столице России – дает важный импульс к развитию и востребованности технологий наших предприятий не только внутри страны, но и на международном уровне», - отметил Поляков.