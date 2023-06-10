Петербург готовится к приему Международного военно-морского салона

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков 10 июня посетил площадку проведения МВМС-2023 в Кронштадте и ознакомился с ходом подготовительных работ.
По словам вице-губернатора, принципиально важно было сохранить открытый доступ в Кронштадт для жителей и гостей. Для этих целей разработана схема организации дорожного движения, предполагающая разведение потоков участников Салона и жителей города.
С учетом ожидаемого повышения интенсивности транспортных потоков, для гостей и участников МВМС-2023 строятся стоянки для легковых автомобилей и автобусов, которые вместе с существующими и временной парковкой дадут более 1500 мест – парковка будет бесплатной.
Ведётся активная подготовка участия отраслевых промышленных предприятий Санкт-Петербурга в научно-деловой программе МВМС-2023. Правительством Санкт-Петербурга будет проведено три профильных конференции: «Военно-морской флот и судостроение в современных условиях», «Имитационное и комплексное моделирование морской техники и морских транспортных систем», а также PLM-Форум «Управление жизненным циклом изделий судостроения. Информационная поддержка».
Как заявил Кирилл Поляков, на этих мероприятиях лучшие специалисты поднимут вопросы модернизации и новых технологических задач отрасли.