На «МВМС-2023» в рамках демонстрационной программы пройдут показательные выступления пилотажной группы «Стрижи».
«Стрижи» — авиационная группа высшего пилотажа Военно-воздушных сил России. Была сформирована 6 мая 1991 года на базе 234-го гвардейского Проскуровского авиаполка из лучших лётчиков подмосковной авиабазы Кубинка. Входит в состав Центра показа авиационной техники имени И.Н. Кожедуба. Выполняет групповой и одиночный пилотаж на многоцелевых высокоманевренных истребителях МиГ-29.
Рады сообщить, что расписание полетов пилотажной группы сформировано.
Полеты пройдут:
21-го июня с 12:00 до 12:30
24-го июня с 15:00 до 15:30
25-го июня с 15:00 до 15:30
Ждем Вас на «МВМС-2023»!
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Справка о МВМС-2023
В период с 21 по 25 июня 2023 года в г. Кронштадте пройдет Международный военно-морской салон «МВМС-2023», организатором которого выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.
Впервые площадкой проведения Салона станет Музей военно-морской славы и конгрессно-выставочный центр на территории туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» (Санкт-Петербург, г. Кронштадт).
Экспозиция предприятий кораблестроительной и судостроительной отраслей соберет более 250 ведущих российских и иностранных участников, которые разместятся в новом выставочном пространстве, включающем в себя современные павильоны, комфортабельные конференц-залы, а также причалы акватории Средней гавани для демонстрации боевых кораблей, катеров и судов.