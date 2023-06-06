На «МВМС-2023» в рамках демонстрационной программы пройдут показательные выступления пилотажной группы «Стрижи».

«Стрижи» — авиационная группа высшего пилотажа Военно-воздушных сил России. Была сформирована 6 мая 1991 года на базе 234-го гвардейского Проскуровского авиаполка из лучших лётчиков подмосковной авиабазы Кубинка. Входит в состав Центра показа авиационной техники имени И.Н. Кожедуба. Выполняет групповой и одиночный пилотаж на многоцелевых высокоманевренных истребителях МиГ-29.

Рады сообщить, что расписание полетов пилотажной группы сформировано.

Полеты пройдут:

21-го июня с 12:00 до 12:30

24-го июня с 15:00 до 15:30

25-го июня с 15:00 до 15:30

Ждем Вас на «МВМС-2023»!

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Справка о МВМС-2023

В период с 21 по 25 июня 2023 года в г. Кронштадте пройдет Международный военно-морской салон «МВМС-2023», организатором которого выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.

Впервые площадкой проведения Салона станет Музей военно-морской славы и конгрессно-выставочный центр на территории туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» (Санкт-Петербург, г. Кронштадт).

Экспозиция предприятий кораблестроительной и судостроительной отраслей соберет более 250 ведущих российских и иностранных участников, которые разместятся в новом выставочном пространстве, включающем в себя современные павильоны, комфортабельные конференц-залы, а также причалы акватории Средней гавани для демонстрации боевых кораблей, катеров и судов.