ента новостей

18:13
Петербуржцы танцуют накануне концерта IOWA
18:08
На «МВМС-2023» в рамках демонстрационной программы пройдут показательные выступления пилотажной группы «Стрижи»
17:42
Концерн «МПО-Гидроприбор» на МВМС-2023 впервые представит новую разработку – универсальную малогабаритную торпеду УМТ
17:35
Федеральную трассу А-121 «Сортавала» полностью перекроют на период велозаезда
16:21
В Ленобласти стартовал ремонт дороги к Первомайскому
15:32
Музыкальный фестиваль «STEREOLETO»
15:21
Джазовый концерт «Italy Jazz»
14:53
Итоги финального отбора в лабораторию «Ленфильм-дебют-2023»
14:49
На Смоленском кладбище открыт памятник блаженной Ксении Петербургской
14:22
Петербург поможет жителям Белгородской области
13:30
Съезд с Мурманского шоссе на внутреннее кольцо КАД полностью перекроют
12:39
В Ленобласти пенсионер перевел мошенникам почти 250 тысяч рублей
12:27
6 июня – Пушкинский день России
12:23
Мемориал в деревне Дони подключили к электросетям
12:21
Иллюзия работы. Смольный доложил о борьбе с незаконной уличной торговлей в Петербурге
12:06
Путь Победы: частицы Вечного огня из городов-героев прибудут к Мамаеву кургану
12:02
В Петербурге общественники просят власти Кировского района привести в безопасное состояние детские площадки
10:41
В музейно-выставочном центре «Россия – моя история» откроют экспозицию «30 картин из жизни Петра Великого»
10:33
В Ленобласти поезд насмерть сбил 11-летнего мальчика
10:27
В Петербурге иномарка сбила 12-летнюю девочку
10:23
В Петербурге задержали подозреваемых в разбое на автозаправке
10:18
Житель Котласа задержан за поджоги автомобилей в Московском районе
10:13
В Красногвардейском районе дорожный конфликт закончился стрельбой из травмата и дракой
10:10
В Невском районе пенсионерка продала квартиру и перевела деньги мошенникам
10:07
В Петербурге в ходе застолья мужчину ударили отверткой в глаз и нанесли ножевое ранение
09:36
Под Гатчиной тушили дачный дом, хозяин госпитализирован с ожогами
09:26
Выставка «Оцифрованные»
09:16
По меньшей мере 42 человека погибли и тысячи стали вынужденными переселенцами на Гаити после наводнения
09:13
По меньшей мере 16 человек погибли в результате протестов в Сенегале после вынесения приговора лидеру оппозиции
21:44
В Ленобласти в лобовом ДТП под выборгом погибли оба водителя. Пострадали трое детей и женщина
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » На «МВМС-2023» в рамках демонстрационной программы пройдут показательные выступления пилотажной группы «Стрижи»

На «МВМС-2023» в рамках демонстрационной программы пройдут показательные выступления пилотажной группы «Стрижи»

0
56
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
На «МВМС-2023» в рамках демонстрационной программы пройдут показательные выступления пилотажной группы «Стрижи»

На «МВМС-2023» в рамках демонстрационной программы пройдут показательные выступления пилотажной группы «Стрижи».

«Стрижи» — авиационная группа высшего пилотажа Военно-воздушных сил России. Была сформирована 6 мая 1991 года на базе 234-го гвардейского Проскуровского авиаполка из лучших лётчиков подмосковной авиабазы Кубинка. Входит в состав Центра показа авиационной техники имени И.Н. Кожедуба.  Выполняет групповой и одиночный пилотаж на многоцелевых высокоманевренных истребителях МиГ-29.

Рады сообщить, что расписание полетов пилотажной группы сформировано.  

Полеты пройдут:

21-го июня с 12:00 до 12:30

24-го июня с 15:00 до 15:30

25-го июня с 15:00 до 15:30

Ждем Вас на «МВМС-2023»!

#МорскойСалон #МВМС2023

#MarineSalon #IMDS2023

Справка о МВМС-2023

В период с 21 по 25 июня 2023 года в г. Кронштадте пройдет Международный военно-морской салон «МВМС-2023», организатором которого выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.

Впервые площадкой проведения Салона станет Музей военно-морской славы и конгрессно-выставочный центр на территории туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» (Санкт-Петербург, г. Кронштадт).

Экспозиция предприятий кораблестроительной и судостроительной отраслей соберет более 250 ведущих российских и иностранных участников, которые разместятся в новом выставочном пространстве, включающем в себя современные павильоны, комфортабельные конференц-залы, а также причалы акватории Средней гавани для демонстрации боевых кораблей, катеров и судов.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

Сегодня, 17:42
Концерн «МПО-Гидроприбор» на МВМС-2023 впервые представит новую разработку – универсальную малогабаритную торпеду УМТ
2-07-2015, 07:44
В Северной столице открылся международный военно-морской салон
27-04-2023, 16:04
Кинофестиваль «Пример Интонации» в Севкабель Порту
2-06-2023, 15:24
В Петербурге сад Мариинского дворца открывает сезон
3-06-2023, 09:17
Второй Слет юнармейских отрядов «ЮНАВИА» и «ЮНФЛОТ» пройдёт в Санкт-Петербурге
14-05-2023, 14:11
Петербургские росгвардейцы отработали сложный пилотаж в горах Хибин

Происшествия на дорогах

0
91
Сегодня, 10:27
В Петербурге иномарка сбила 12-летнюю девочку
0
174
Вчера, 21:44
В Ленобласти в лобовом ДТП под выборгом погибли оба водителя. Пострадали трое детей и женщина
0
153
Вчера, 19:31
Водитель грузовика, устроивший массовое ДТП в Петербурге заключен под стражу
0
160
Вчера, 10:52
В Петроградском районе в ДТП пострада женщина-пешеход и водитель иномарки
Наверх