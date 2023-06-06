Концерн «МПО-Гидроприбор» на МВМС-2023 впервые представит новую разработку – универсальную малогабаритную торпеду УМТ

АО «Концерн «Морское подводное оружие-Гидроприбор» на XI Международном военно-морском салоне, который пройдет 21-25 июня в г. Кронштадт, впервые покажет свою новую разработку – универсальную малогабаритную торпеду УМТ.

«Электрическая универсальная малогабаритная торпеда УМТ поражает подводные лодки всех типов и отдельные классы надводных кораблей и судов, а также применяется со всех типов авиационных носителей во всех районах Мирового океана. УМТ оснащена современной многопроцессорной аналого-цифровой аппаратурой для обнаружения цели и выдачи команды на её поражение. Торпеда УМТ обеспечивает самонаведение на цель и неконтактный подрыв боевого заряда, поражает цель с различных носителей. Работа торпеды возможна как в автономном, так и режиме телеуправления при оснащении торпеды телеуправлением с ВОЛС», - рассказал генеральный директор Концерна Владимир Патрушев.

Кроме того, запланирована презентация современной гидроакустической станции обнаружения малоразмерных подводных целей “Маяк-С” с улучшенными характеристиками.

Новые разработки АО «Концерн МПО – «Гидроприбор» призваны стать важным инструментом для обеспечения обороны и гарантией безопасности морских территорий России и других стран.

В экспозиции также будут представлены морские донные мины МДМ-1, МДМ-2 и МДМ-3, морская шельфовая мина МШМ, универсальная электрическая телеуправляемая торпеда ТЭ-2, самоходный прибор гидроакустического противодействия ГПД МГ-74М, трехканальный комплекс охраны особо важных морских и береговых объектов «Корвет», индивидуальный подводный буксировщик пловца «Коралл».

АО «Концерн МПО – «Гидроприбор» (в составе Корпорации «Тактическое ракетное вооружение») - уникальная комплексная научно-исследовательская и проектно-конструкторская организация. 95% образцов морского подводного оружия, состоящего на вооружении отечественного флота, разработано Концерном или при его непосредственном участии. Предприятие создает и выпускает различные виды МПО, средства гидроакустического противодействия, автономные необитаемые подводные аппараты, гидроакустические станции.

В состав Концерна входят АО «НИИ Мортеплотехники» (г. Ломоносов), АО «Уралэлемент» (Челябинская область), АО «Завод «Дагдизель» (г. Каспийск, Дагестан), АО «Электротяга» (г. Санкт-Петербург), АО «НПЦ «Сонар» (г. Пушкин).

Справка о МВМС-2023

В период с 21 по 25 июня 2023 года в г. Кронштадте пройдет Международный военно-морской салон «МВМС 2023», организатором которого выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.

Впервые площадкой проведения Салона станет Музей военно-морской славы и конгрессно-выставочный центр на территории туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» (Санкт-Петербург, г. Кронштадт).

Экспозиция предприятий кораблестроительной и судостроительной отраслей соберет более 250 ведущих российских и иностранных участников, которые разместятся в новом выставочном пространстве, включающем в себя современные павильоны, комфортабельные конференц-залы, а также причалы акватории Средней гавани для демонстрации боевых кораблей, катеров и судов.