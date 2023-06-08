10 июня - Открытие обновленного двора "Никольских рядов"

10 июня, уже в эту субботу, открывается полностью обновленный двор «Никольских рядов». И чтобы отпраздновать это событие с горожанами и гостями города, приглашаем на праздничный трехдневный фестиваль – с 10 по 12 июня!

В первый день всех гостей будет ждать насыщенная развлекательная программа для детей и взрослых: утренняя йога и стретчинг, шахматные турниры, настольные игры и многое другое. Весь день можно играть в пинг-понг, отдыхать в чилл-зонах, слушать музыку, пробовать еду и напитки от наших резидентов. В этот день наши маленькие гости посетят мини-спектакль в интерактивном формате и шоу мыльных пузырей̆. Всем ребятам в этот день будет очень интересно и познавательно посетить мастер-классы по анимации от наших друзей – легендарной студии «Союзмультфильм». Дети под руководством профессиональных мультипликаторов создадут своих первых героев и сделают их подвижными с помощью техники перекладной анимации и вскоре получат свой готовый мультфильм, где их имена будут указаны в числе создателей. А самые маленькие гости будут в восторге от встречи с главными героями новых мультфильмов студии - «Зебра в клеточку» и «Оранжевая корова».

Вечером для всех гостей мы подготовили насыщенную танцевально-театральную программу. Обязательно стоит увидеть специальный перфоманс от театрально-пластического «Театра Земли» и присоединиться к мастер-классу от клуба джазовых танцев Summertime Swing.

Второй день порадует гостей большим танцевальным фестивалем. Откроет программу баттл от учеников школы-студии Аллы Духовой – TODES. Участники покажут не только исключительное мастерство владения своим телом, но и продемонстрируют удивительное чувство ритма музыки и воспроизведут его в своих движениях. Продолжит танцевальный марафон оупен-эйр в стиле рок-н-ролл от Jiving Cats – все желающие смогут не только присоединится к свингующим профессиональным танцорам, но и научатся танцевать один из самых известных танцев мирового кинематографа! Вечерняя программа откроется концертом группы «Штрудель» с их музыкальным миксом из всеми любимых хитов, который никого не оставляет равнодушным. Вход на концерт свободный.

И это лишь малая часть того, что ждет наших гостей в эти праздничные выходные!

Кроме того, гости смогут оценить полное архитектурное и концептуальное преображение пространства в новом сезоне. Стилистическое решение двора теперь выполнено в современном урбанистическом стиле с использованием мягких и гармоничных цветовых решений. Во дворе появились новые стильные и уютные зоны отдыха разного формата, большая сценическая зона для проведения концертов и событий, а сразу за гольф-полем расположен крытый арочный шатер, чтобы мероприятия не зависели от капризной питерской погоды.

В преображенном пространстве двора в этом сезоне появилось очень много разнообразного озеленения: деревьев, кустарников и различных многолетников, чтобы гостям было еще приятней и комфортней гулять по круговому променаду и проводить свое время в «Никольских» среди зелени растений. Березы нескольких сортов, ароматная сирень, клены и рябина – вот лишь малая часть деревьев, которые украсили пространство в этом сезоне. А вот чтобы отличить снежноягодник от щучки дернистой, а канареечник от спиреи или вейника остроцветкового, пожалуй, стоит не забыть взять с собой справочник по ботанике.

Работало над обновлением пространства «Никольских рядов» известное архитектурное бюро ludi_architects, имеющее значительный опыт в области организации общественных пространств и культурных объектов. Компания принимала участие в реализации таких важных для города объектов, как «Новая Голландия», «Севкабель порт», Cruise by Kuznyahouse, всесезонный курорт «Игора» и т.д

Продолжит свою работу в «Никольских» и уникальный для исторического центра города гольф-клуб «Никольских рядов», который открылся в этом сезоне 6 мая. Это не только первый и единственный гольф-клуб в центре Петербурга по игре в мини-гольф и паттинг-гольф, но и единственный, который прошел официальную сертификацию поля в Ассоциации гольфа России – а это лучшая гарантия высокого стандарта игры и качества покрытия. В новом сезоне гольф-клуб обрел новое место и стал больше – теперь поле состоит из 27 лунок: 18 классических лунок и новые 9 лунок с повышенным уровнем сложности. Поле с такими характеристиками единственное не только в Петербурге, но и на территории всей России. Как и в прошлом году, каждый день в гольф-клубе будут проходить индивидуальные игры и занятия с профессиональными тренерами, которые научат азам и тонкостям игры.

12 июня, в День России и в третий фестивальный день, состоится открытый спортивный турнир, посвященный Дню России. Профессиональные спортсмены и игроки-любители будут соревноваться за звание Победителя на гольф-поле. По регламенту игры (2 круга по 18 лунок) участникам не требуется никакой специальной спортивной или профессиональной подготовки – принять участие может любой желающий, благодаря присвоенному стартовому гандикапу. На турнире будут участвовать две категории игроков: 6-13 лет (дети) и 14+ (взрослые). Всех гостей будет ждать море позитивных эмоций и хорошее настроение, а победителей – ценные призы и подарки. По окончании турнира инструкторы проведут мастер-класс для всех желающих, где раскроют секреты мастерства профессиональных игроков, покажут технику первых ударов, а также раскроют секрет прохождения лунок за один удар!

Также рады сообщить, что «Никольские ряды» продолжают работу над повышением уровня инклюзивности пространства. В новом сезоне территория двора оборудована безопасными пандусами, а на гольф-поле увеличено расстояние между лунками на определенных дорожках для комфорта всех гостей клуба. Кроме того, для людей с инвалидностью и многодетных семей предоставляется скидка 30% на игру.

«Никольский двор» открыт с 10 утра до 10 вечера. Вход свободный.

Программа фестиваля открытия 10-12 мая 2023 г:

10 июня (суббота):

10:00-22:00 Турнир выходного дня по мини-гольфу

10:00-11:00 — Йога от Generation Yoga.

11:00-12:00 — тренировка от студии растяжки Softly.fit. Бесплатно

11:00-11:45, 13:00-13:45, 15:00-15:45 — мастер-классы по анимации от «Союзмультфильма». Бесплатно.

11:00-19:00 — Бьюти-зона от студии афропричесок Latin Queen.

11:00-17:00 — игровая зона от антикафе «12 комнат» и клуба настольных игр Any Key, а также шахматный турнир от клуба «Питерский мат». Бесплатно.

12:10 — шоу мыльных пузырей от Александра Кросс. Бесплатно.

12:30 — Мульт дуэт Shinder&Ar2r. Бесплатно.

14:40 — Интерактивный спектакль от создателей FUNKY JAM. Бесплатно.

17:15 — Танцевальный перфоманс «Театр Земли». Бесплатно.

17:30 — Соревнование по Beer pong.

19:00 — Мастер-класс по танцам от Summertime Swing. Бесплатно.

11 июня (воскресенье):

10:00 – 22:00 Турнир выходного дня по мини-гольфу

11:00 – Тренировка «Фитнес латина» от студии PROMAMS – танцевальная аэробика с элементами латиноамериканских танцев для мам и их детей

11:00 – Скетчинг с искуствоведом

12:00 - Мастер-класс от «Союзмультфильма»

Бадминтон

14:00 – Шахматный турнир от клуба «Питерский мат» и антикафе «12 комнат»

14:00-16:00 – Бадминтон от клуба «Ба-Бам»

16:00 – 19:00 - Танцевальный баттл от школы-студии Аллы Духовой – TODES

16:00 – 19:00 – танцевальный оупен-айр от Jiving cats

19:30 – концерт группы «Штрудель»

12 июня (понедельник):

10:00 – Занятие по йоге от Generation Yoga

12:00 – Тренировка от Softly.fit

11:00 – Открытый турнир по мини-гольфу «День России»

14:00 – 16:00 Мстер-класс по аргентинскому танго от «Тангомании»

16:30 – Спектакль «Эрмиты» от J&M school

17:00 – 20:00 – DJ сет от Ильи Настова