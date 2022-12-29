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Питерец.ру » Общество » Детская игровая зона с любимыми героями «Союзмультфильма» открылась во дворе «Никольских рядов»

Детская игровая зона с любимыми героями «Союзмультфильма» открылась во дворе «Никольских рядов»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Никольские Ряды
Детская игровая зона с любимыми героями «Союзмультфильма» открылась во дворе «Никольских рядов»

Центром детской зоны, расположенной сразу за сказочной Венецианской каруселью, стала почти 3-метровая карельская ель, украшенная в ретро-стиле специалистами киностудии «Союзмультфильм»: здесь можно увидеть новогодние игрушки с изображениями персонажей знаменитых мультфильмов «Трое из Простоквашино», «Чебурашка», «Умка».

Кроме того, в специальных фотозонах гости могут сделать снимки с любимыми героями «Простоквашино», «Умки», а также приобрести оригинальные тематические сувениры и новогодние подарки от «Союзмультфильма», которые продаются в арктическом домике на маркете – «Свечи и ароматы».

Спешим напомнить, что каждый праздничный день с 1 по 8 января с 15.00 до 19.00 детей и взрослых будут встречать Дед Мороз и Снегурочка. Всех гостей будет развлекательная интерактивная программа с песнями, танцами, играми и весельем!

И не забывайте про время работы в новогодние и праздничные дни:

31 декабря: 11.00 до 21.00

С 1 по 8 января: 11.00 до 22.00

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