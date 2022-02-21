Провести праздники в Никольских рядах: 23 февраля, 8 марта!

С 23 по 27 февраля в Никольском дворе пройдет тематическая «Мужская неделя».

С 23 февраля двор Никольских рядов наполнится атмосферой веселой американской ярмарки, появятся новые призовые аттракционы — тиры для взрослых и детей!

Не обойдется празднование и без конкурсов и подарков для дорогих мужчин, а также посетителей ждут специальные предложения от гастрономических резидентов маркета.

Гастрономические резиденты двора приготовили как специальные угощения, так и скидки для мужчин!

Чешский трдельник приготовит брутальный трдельник с пармской ветчиной, сыром и вяленными томатами; представители израильского фастфуда в подарок мужчинам к каждой шварме будут выдавать бесплатно стаканчик импортного еврейского пива.

Вафли «Полный Bread» точно знают, что мужчины тоже любят сладкое — и приготовят особую вафлю «Сладкая бомба» в честь 23 февраля!

Домик ирландского паба O’Hooligans предлагает всем гостям на акцию на напитки: 2+1! В целом акции в праздничный день предлагают практически все резиденты двора!

Программа:

23 февраля Никольский двор будет работать по режиму праздничного дня: с 12:00 до 21:00.

С 16:00 до 19:00 все мужчины смогут поучаствовать в очном розыгрыше подарков! Пройдут конкурсы от ведущего на сцене, в зоне маркета.

26 февраля, в субботу, в Никольском дворе пройдет увлекательное соревнование по поеданию бургеров.

С 16:00 до 19:00 пройдут розыгрыши подарков для мужчин.





С 3 марта двор Никольских рядов финально поменяет декорации и буквально «расцветет» огромными бутонами — яркие кадры и весеннее настроение будут обеспечены!

8 марта «Позволить себе больше» смогут все виновницы весеннего праздника, тем более, что 8 марта – последний день работы Никольского двора перед реконструкцией к Летнему сезону!

В праздничный день, с 15:00 до 19:00, в Никольском дворе каждая гостья сможет поучаствовать в весенней фотосессии и получить на память яркие кадры от профессиональных фотографов.

В этот день все будет для милых дам: гастрономические сладкие предложения на маркете и специальные акции, а также музыка и, конечно, весенняя атмосфера.

Напоминаем, что до конца Зимнего сезона, до 8 марта включительно, продолжают работать аттракционы для всей семьи — Венецианская карусель и Никольская горка!

Мы заботимся о здоровье наших гостей и уделяем особое внимание мерам эпидемиологической безопасности. Посещение Никольского двора организовано в соответствии со всеми санитарными требованиями Роспотребнадзора. Во дворе установлены бесконтактные санитайзеры, ведется контроль за соблюдением социальной дистанции и за допустимым количеством гостей на площадке. Мы рады всем гостям, но при любых признаках плохого самочувствия просим оставаться дома.

QR-код для посещения площадки на открытом воздухе – не требуется. При этом посещение заведений Никольских рядов возможно только при наличии QR-кода и документа удостоверяющего личность.

Никольский двор работает с четверга по воскресенье, еженедельно, до 8 марта 2022.

Режим работы:

Будние дни (чт-пт) с 15:00 до 21:00

Выходные дни (сб-вс) с 12:00 до 21:00

Праздничные дни: 23 февраля, 6, 7, 8 марта: с 12:00 до 21:00

Обратите внимание, Никольский двор не работает с понедельника по среду!

Стоимость билетов на Никольскую горку и Венецианскую карусель:

Разовый билет: 150 рублей в будние дни, 200 рублей в выходные и праздничные дни.

(разовое катание на горке или карусели)

Безлимитный билет: 500 рублей в будние дни, 750 рублей в выходные и праздничные дни.

(дает право безлимитных катаний на горке и карусели в течение дня активации, действует на 1 человека)

Льготные категории граждан – многодетные семьи, инвалиды: скидка – 50 %

Группы от 10 человек в будние дни: – 50 % на безлимитные катания

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