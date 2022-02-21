Провести праздники в Никольских рядах: 23 февраля, 8 марта!

С 23 по 27 февраля в Никольском дворе пройдет тематическая «Мужская неделя».
С 23 февраля двор Никольских рядов наполнится атмосферой веселой американской ярмарки, появятся новые призовые аттракционы — тиры для взрослых и детей!
Не обойдется празднование и без конкурсов и подарков для дорогих мужчин, а также посетителей ждут специальные предложения от гастрономических резидентов маркета.
Гастрономические резиденты двора приготовили как специальные угощения, так и скидки для мужчин!
Чешский трдельник приготовит брутальный трдельник с пармской ветчиной, сыром и вяленными томатами; представители израильского фастфуда в подарок мужчинам к каждой шварме будут выдавать бесплатно стаканчик импортного еврейского пива.
Вафли «Полный Bread» точно знают, что мужчины тоже любят сладкое — и приготовят особую вафлю «Сладкая бомба» в честь 23 февраля!
Домик ирландского паба O’Hooligans предлагает всем гостям на акцию на напитки: 2+1! В целом акции в праздничный день предлагают практически все резиденты двора!
Программа:
23 февраля Никольский двор будет работать по режиму праздничного дня: с 12:00 до 21:00.
С 16:00 до 19:00 все мужчины смогут поучаствовать в очном розыгрыше подарков! Пройдут конкурсы от ведущего на сцене, в зоне маркета.
26 февраля, в субботу, в Никольском дворе пройдет увлекательное соревнование по поеданию бургеров.
С 16:00 до 19:00 пройдут розыгрыши подарков для мужчин.
С 3 марта двор Никольских рядов финально поменяет декорации и буквально «расцветет» огромными бутонами — яркие кадры и весеннее настроение будут обеспечены!
8 марта «Позволить себе больше» смогут все виновницы весеннего праздника, тем более, что 8 марта – последний день работы Никольского двора перед реконструкцией к Летнему сезону!
В праздничный день, с 15:00 до 19:00, в Никольском дворе каждая гостья сможет поучаствовать в весенней фотосессии и получить на память яркие кадры от профессиональных фотографов.
В этот день все будет для милых дам: гастрономические сладкие предложения на маркете и специальные акции, а также музыка и, конечно, весенняя атмосфера.
Напоминаем, что до конца Зимнего сезона, до 8 марта включительно, продолжают работать аттракционы для всей семьи — Венецианская карусель и Никольская горка!
Мы заботимся о здоровье наших гостей и уделяем особое внимание мерам эпидемиологической безопасности. Посещение Никольского двора организовано в соответствии со всеми санитарными требованиями Роспотребнадзора. Во дворе установлены бесконтактные санитайзеры, ведется контроль за соблюдением социальной дистанции и за допустимым количеством гостей на площадке. Мы рады всем гостям, но при любых признаках плохого самочувствия просим оставаться дома.
QR-код для посещения площадки на открытом воздухе – не требуется. При этом посещение заведений Никольских рядов возможно только при наличии QR-кода и документа удостоверяющего личность.
Никольский двор работает с четверга по воскресенье, еженедельно, до 8 марта 2022.
Режим работы:
Будние дни (чт-пт) с 15:00 до 21:00
Выходные дни (сб-вс) с 12:00 до 21:00
Праздничные дни: 23 февраля, 6, 7, 8 марта: с 12:00 до 21:00
Обратите внимание, Никольский двор не работает с понедельника по среду!
Стоимость билетов на Никольскую горку и Венецианскую карусель:
Разовый билет: 150 рублей в будние дни, 200 рублей в выходные и праздничные дни.
(разовое катание на горке или карусели)
Безлимитный билет: 500 рублей в будние дни, 750 рублей в выходные и праздничные дни.
(дает право безлимитных катаний на горке и карусели в течение дня активации, действует на 1 человека)
Льготные категории граждан – многодетные семьи, инвалиды: скидка – 50 %
Группы от 10 человек в будние дни: – 50 % на безлимитные катания
Официальный сайт проекта: www.snovazima.ru