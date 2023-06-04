Из Петербурга в Ленобласть теперь летает «Пушкинская Ласточка»

Из Петербурга в Ленинградскую область теперь летает «Пушкинская Ласточка» — пригородный электропоезд, посвященный жизни и творчеству Александра Сергеевича Пушкина.

Проект «Пушкинский поезд» — подарок жителям и гостям Петербурга и Ленинградской области от Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» к дню рождения Александра Пушкина.

Тематически оформленный подвижной состав «Ласточка» двигается по маршруту Санкт-Петербург – Гатчина от Балтийского вокзала Петербурга и прибывает на станцию «Варшавская» в Гатчине. За 37 минут пути пассажиры погружаются в эпоху Александра Пушкина.

В поезде восемь вагонов, каждый из которых рассказывает об одном из периодов творчества поэта. В межоконном пространстве поезда размещены QR-коды с аудио-, фото – и видеоматериалами по темам жизни и творчества Александра Сергеевича.