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Питерец.ру » Культура » В музее «Дом станционного смотрителя» состоится день памяти Александра Сергеевича Пушкина

В музее «Дом станционного смотрителя» состоится день памяти Александра Сергеевича Пушкина

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51
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Администрация Ленобласти
Музей пушкинского героя зовет на поэтический марафон

Почему погиб опытный дуэлянт Пушкин: 11 февраля в музее «Дом станционного смотрителя» состоится день памяти Александра Сергеевича Пушкина. В программе – поэтический марафон и лекция о дуэльном оружии пушкинского времени.

Акция начнется в 13.30 в выставочном зале музея с поэтической встречи: современные поэты прочитают свои лирические произведения и стихотворения Александра Пушкина. Участники поэтического марафона поделятся размышлениями на тему «Пушкин в моей жизни», расскажут, какую роль творчество поэта сыграло в их собственной поэтической биографии. 

В 15.30 хранитель фонда оружия, старший научный сотрудник музея-заповедника «Гатчина» Евгений Родионов расскажет об эволюции дуэльного оружия конца XVIII - первой половины XIX века. Тема выбрана неслучайно: знатоки биографии Пушкина утверждают, что Александр Сергеевич был опытным дуэлянтом, хорошо владел огнестрельным и холодным оружием. 

В феврале в России проходят мероприятия в память об Александре Пушкине, который скончался 10 февраля 1837 года, через два дня после дуэли с французским офицером Жоржем Дантесом.

Источник: Администрация Ленобласти
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