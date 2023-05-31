Петербургские молодогвардейцы организовали зарядку на свежем воздухе ко Всемирному дню без табака

Петербургские молодогвардейцы приняли участие в акции, приуроченной ко Всемирному дню без табака. Активисты «Молодой Гвардии» в Центральном районе города вместе с администрацией МО Дворцовый округ организовали мероприятие «Зумба».

Энергичную утреннюю зарядку для всех желающих провела выпускница НГУ имени Лесгафта, руководитель клубного формирования подростково-молодёжного клуба «Юность» Алина Таранец.

Мероприятие заинтересовало жителей муниципального округа — среди них были не только взрослые и опытные спортсмены, но и юниоры.

«В здоровом теле — здоровый дух, это и подтвердили сегодня молодогвардейцы совместно с жителями Центрального района. Полезно переключаться и вспоминать про культуру нашего организма, и в этом всегда помогают наши специально приглашенные гости», – отметила руководитель Центрального районного отделения МГЕР Майя Дербуш.

Волонтёры «Молодой Гвардии» подчеркнули, что с удовольствием поделились зарядом энергии и положительными эмоциями с петербуржцами.

Напомним, в 1988 году Всемирная организация здравоохранения включила в календарь антитабачную дату. Всемирный день без табака ежегодно отмечается в последний день весны, 31 мая. Акция призвана привлечь внимание мировой общественности к проблеме табачной эпидемии.

В современной России активные меры по борьбе с курением начались более 20 лет назад. В 2001 году был принят первый федеральный закон «Об ограничении курения табака». В 2013 году в стране запретили курение в общественных местах, спонсорство и рекламу табачных изделий, а также вовлечение детей в их употребление.