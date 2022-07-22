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Питерец.ру » Общество » Беглов «доверил» благотворительный фонд для жителей Донбасса Захватову

Беглов «доверил» благотворительный фонд для жителей Донбасса Захватову

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36
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
nw24.ru
Беглов «доверил» благотворительный фонд для жителей Донбасса Захватову

Фонд помощи Донбассу, который был открыт банком «Россия» за четыре дня до начала спецоперации ВС РФ, возглавила Кристина Федосеева. Назначение произошло по указу губернатора Петербурга Александра Беглова.

По данным СМИ, Федосеева также руководит организацией «Мир», которая становилась много раз победителем в городских миллионных тендерах. Кроме того, попечительский совет компании возглавляет спецпредставитель Беглова Игорь Захватов, пишет «Ротонда». Таким образом, градоначальник «доверил» благотворительный фонд своим приближенным для незаконного обогащения.

Доказательством может служить тот факт, что за полгода по инициативе организации прошло всего три акции поддержки — раздача гуманитарных наборов новорожденным ЛДНР, поход мариупольских школьников в цирк и на автодром. Кроме того, фонд не создал сайт, чтобы отчитываться о «добрых делах», поэтому узнать, чем еще занимались «благодетели» не представляется возможным.

Источник: NW24
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