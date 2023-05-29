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Питерец.ру » Общество » В Петербурге участились случаи нападений подростков на прохожих

В Петербурге участились случаи нападений подростков на прохожих

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Опубликовал: Андрей Якунин
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В Петербурге участились случаи нападений подростков на прохожих

Группа несовершеннолетних подростков напала на двух людей в Красносельском районе Петербурга, сообщает «Фонтанка». 26 мая в полицию обратилась женщина, которая пожаловалась, что хулиганы украли у нее телефон. Затем выяснилось, что от действий подростков пострадал также мужчина.

Правоохранители в итоге нашли и задержали четырех нарушителей порядка. Ими оказались юноши в возрасте от 15 до 18 лет и девочка 13 лет. У одного из членов «банды» был газовый пистолет. В отношении юноши составили административный протокол о мелком хулиганстве. Остальных вернули их законным представителям. СМИ отмечают, что это не первое подобное преступление, совершенное в городе на Неве в мае.

Только за первый квартал текущего года в Северной столице было зарегистрировано 16 411 преступлений. Параллельно с этим наблюдается рост преступности среди детей и подростков. Вероятно, такая статистика говорит о провальной молодежной политике команды губернатора Петербурга Александра Беглова.

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