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Питерец.ру » Общество » В России возобновляют выдачу биометрических загранпаспортов

В России возобновляют выдачу биометрических загранпаспортов

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Опубликовал: Вадик Котов
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МВД России информирует о возобновлении приема заявлений о выдаче заграничного паспорта с электронным носителем информации

МВД России информирует о возобновлении приема заявлений о выдаче заграничного паспорта с электронным носителем информации

«С 1 июня текущего года возобновляется прием заявлений о выдаче заграничного паспорта с электронным носителем информации. 

Заявление может быть подано непосредственно в территориальный орган МВД России, через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, либо направлено в форме электронного документа через Единый портал государственных и муниципальных услуг», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Источник: ГУ МВД
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