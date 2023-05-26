В России возобновляют выдачу биометрических загранпаспортов

МВД России информирует о возобновлении приема заявлений о выдаче заграничного паспорта с электронным носителем информации

«С 1 июня текущего года возобновляется прием заявлений о выдаче заграничного паспорта с электронным носителем информации.

Заявление может быть подано непосредственно в территориальный орган МВД России, через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, либо направлено в форме электронного документа через Единый портал государственных и муниципальных услуг», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.