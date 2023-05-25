На Воскресенской набережной установлены фонари в петербургском стиле

К 320-летию Санкт-Петербурга Воскресенская набережная получила преображенный вечерний облик. На протяжении полутора километров ее освещают 127 светодиодных фонарей на изящных декоративных опорах.

Если раньше на участке от Водопроводного переулка до проспекта Чернышевского применялись утилитарные металлические опоры, то сейчас здесь установлены 39 чугунных, стилизованных под исторические, с двумя светильниками на каждой. Новые фонари гармонично дополняют сложившийся архитектурный ансамбль набережной. Встроенные современные источники света по вечерам улучшают восприятие городского пространства, богатого интересными достопримечательностями.

На втором участке набережной – от проспекта Чернышевского до Литейного моста – выполнена замена светильников с устаревшими 49 натриевыми лампами на современные со светодиодными матрицами. Чугунные опоры и линии электроснабжения остались прежними. Отсутствие необходимости проведения земляных работ на обозначенном участке позволило завершить работы в кратчайшие сроки. Перед установкой новых источников света выполнялись светотехнические расчеты.

Переустройство фонарей с натриевых на светодиодные позволило повысить освещенность проезжей части и тротуаров, модернизация опор на участке от Водопроводного переулка до проспекта Чернышевского – улучшить эстетический облик на всем протяжении.

На сегодняшний день Воскресенская набережная является одной из самых любимых у жителей города. На пешеходной зоне зачастую многолюдно, здесь постоянно прогуливаются жители и гости города, которые хотят полюбоваться Невой, архитектурой, проплывающими теплоходами и посмотреть, как разводят Литейный мост. С новой системой освещения здесь стало комфортнее и безопаснее.

Программу по комплексному благоустройству реализует ПАО «Газпром» совместно с «Ленсветом» при поддержке Ассоциации «Невский свет». Ее цель – помочь сохранить уникальное историко-культурное наследие и вместе с тем сделать городское пространство современным и более комфортным для жителей и гостей Северной столицы.