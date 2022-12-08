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Питерец.ру » Общество » Завершена реконструкция системы освещения Парнасского путепровода

Завершена реконструкция системы освещения Парнасского путепровода

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38
Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Петербурга
В Выборгском районе завершена реконструкция системы освещения Парнасского путепровода.

В Выборгском районе завершена реконструкция системы освещения Парнасского путепровода. Он был открыт 20 лет назад, в декабре 2002 года. Путепровод проходит над железнодорожными путями по проспекту Энгельса и обеспечивает съезд на Суздальский проспект.

«Мосты и путепроводы - важнейшие элементы транспортной инфраструктуры города. Они должны быть освещены так же ярко и равномерно, как и магистрали, по которым они проходят, или улицы, которые они соединяют», - сказал губернатор Александр Беглов.

Вдоль проезжей части и на съездах с путепровода на опорах установлены 106 светодиодных фонарей. Кроме того, дополнительные светильники смонтированы на пешеходной дорожке рядом с домами 151 и 153 по проспекту Энгельса.

Теперь на путепроводе лучше видны дорожные знаки и разметка на проезжей части.

Учитывая востребованность объекта и оживленное движение по проспекту Энгельса, работы по установке новых опор в основном проводились в ночное время и были завершены на полгода раньше срока.

Работы велись за счет средств бюджета Санкт‑Петербурга в рамках адресной инвестиционной программы Комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

Выборгский район освещают 30 тысяч светильников. В 2022 году современные фонари установили на улице Кустодиева, Гданьской улице, проспекте Культуры, в сквере у Ольгинского пруда. Завершились комплексные работы в парке Сосновка.

Источник: Администрация Петербурга
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