ента новостей

12:08
Трамп против войны
11:20
Наличные снова востребованы
10:32
Где отдыхают с детьми
09:58
Проект «Сталинград – история Победы» откроется в музейно-выставочном центре «Россия – Моя история»
09:56
Внешнее кольцо КАД между ЗСД и Парашютной улицей перекроют для монтажа опоры
09:37
В Ленобласти иномарка лоб в лоб столкнулась с автобусом. Погибла водитель Kia
09:30
В Ленобалсти мужчина погиб под колесами большегруза
09:14
Минцифры России предложило ужесточить требования к сбору биометрических данных
09:11
Новый турнир вместо Лиги чемпионов? Зачем топ-клубам все-таки нужна Суперлига
19:55
Сербский баскетболист сыграет главную роль в спектакле театра «Буфф»
15:12
В Петербурге мужчина поджог входную дверь бывшей жены
14:19
Бразилия оштрафовала Telegram за то, что она не заблокировала аккаунт ультраправого конгрессмена
14:06
Выборгский театр готовит премьеру спектакля «Дуры мы, дуры…»
13:48
В Петербурге раскрыли двойное убийство 23-летней давности
13:42
В Петербурге прошел творческий вечер «Казахстанцы в боях за Ленинград»
13:34
В Петербурге на территории больницы обнаружены человеческие останки времен ВОВ
13:29
Росгвардейцы поздравили жительницу блокадного Ленинграда
13:28
«Живая память»: Наталия Астахова рассказала истории жителей блокадного Ленинграда
12:37
В Приморском районе полиция проводит проверку по факту обнаружения младенца на остановке
12:32
В Петербурге задержали подозреваемого в автомошенничестве
12:08
В Петербурге задержали банду лжесантехников
11:58
В Ленобалсти в ходе конфликта из-за парковки мужчина выстрелил в оппонента из аэрозольного пистолета
11:38
В Мариуполе откроется выставка «Пулей и словом» Государственного литературного музея «ХХ век»
11:23
В Петербурге пенсионер перевел аферистам 40 миллионов рублей
11:19
Политолог Леви: команда Беглова подготовит только удобные вопросы для прямой линии
10:46
В Ленобалсти маршрутка насмерть сбила пенсионерку
10:41
Появится валюта БРИКС?
10:06
Как не переедать?
09:39
Что с запасом лекарств?
09:38
В Петербурге отметили волонтеров, прошедших курсы оказания первой медпомощи
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Проект «Сталинград – история Победы» откроется в музейно-выставочном центре «Россия – Моя история»

Проект «Сталинград – история Победы» откроется в музейно-выставочном центре «Россия – Моя история»

0
0
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
myhistorypark.ru
Проект «Сталинград – история Победы» откроется в музейно-выставочном центре «Россия – Моя история»

2 февраля в 15.00 в рамках празднования 80-летия разгрома советскими бойцами немецко-фашистских войск в ходе Сталинградской битвы в Историческом парке «Россия – Моя история» откроется всероссийский выставочный проект «Сталинград – история Победы», посвященный городу, ставшему символом мужества и героизма советского народа в борьбе за будущее страны. 

Сталинградская битва – одна из решающих битв Великой Отечественной войны, в которой приняли участие более 2 миллионов человек, развернулась на территории в 100 000 квадратных километров. Ее масштаб, значение и последствия для освобождения России трудно переоценить. Пример героизма защитников Сталинграда стал частью истории вместе с другими великими сражениями предшествующих эпох. Специально к юбилейной дате командами проекта «Россия Моя история» и музея-заповедника «Сталинградская битва» была создана мультимедийная экспозиция, которая с помощью современных анимированных карт, инфографических схем, уникальной видеохроники, дневниковых свидетельств участников событий, галереи цитат и портретов создаст иммерсивный эффект сопричастности ожившей истории.

История Сталинградской битвы предстанет перед посетителями в хронологическом порядке и охватит ключевые события: «Воздушная блокада», «Бои на дальних и ближних подступах к Сталинграду», операция «Зимняя гроза», «Тацинский рейд», «Кольцо», «Бои за северные районы Сталинграда», «Мамаев курган», «Дом Павлова». Особое внимание авторы выставки уделили героям, в цифровой экспозиции использованы личные архивы и документы участников боев.

«Россия – Моя история» с большой заинтересованностью принял приглашение коллег из музея-заповедника «Сталинградская битва» принять участие в этом совместном выставочном проекте. Благодаря ему жители разных регионов смогут ощутить масштаб и почувствовать важность сохранения памяти об этом сражении на Волге. Наша целевая аудитория – люди разных поколений. Однако именно дети, подростки, молодежь, я надеюсь, станут основными посетителями выставки. Ее мультимедийный формат позволит рассказать подрастающему поколению подробную историю о великой битве привычным для них языком мультимедиа. В рамках выставки по всей стране в парках пройдут десятки просветительских мероприятий: лекции, интерактивные занятия для молодежи, кинопоказы и другие. Выставка станет первым крупным проектом 10-го юбилейного года с начала работы цикла «Моя история» и во многих регионах пройдет на базе обновленного мультимедийного комплекса» – отметил директор Ассоциации исторических парков «Россия – Моя история», член общественной палаты Российской Федерации Иван Есин.

 

Выставка в рамках проекта «Сталинград – история Победы», инициированного Фондом стратегических инициатив музея-заповедника «Сталинградская битва» - победителя конкурса грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, будет представлена в 23-х городах.

В Санкт-Петербурге выставка продлится до 2 марта 2023 года.

Вход по билету на выставку. 6+

Источник: Исторический парк "Россия - Моя история"
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

3-08-2021, 16:34
Дню окончания Ленинградской битвы в Историческом парке посвятят специальную программу
20-08-2020, 15:57
В Историческом парке пройдет «Диктант Победы»
29-09-2021, 14:42
Выставка "Роль учителя в истории России"
11-11-2019, 14:28
Выставка, посвященная освобождению Европы от фашизма!
19-11-2022, 22:47
Потомки победителей Сталинградской битвы соберутся в Волгограде
20-04-2021, 15:05
Выставка «Женское лицо Победы. Валентина Гризодубова»

Происшествия на дорогах

0
86
Сегодня, 09:37
В Ленобласти иномарка лоб в лоб столкнулась с автобусом. Погибла водитель Kia
0
70
Сегодня, 09:30
В Ленобалсти мужчина погиб под колесами большегруза
0
142
Вчера, 10:46
В Ленобалсти маршрутка насмерть сбила пенсионерку
0
213
24-01-2023, 16:27
Полицейскими проводится проверка по факту ДТП с участием автобуса в Ленобласти
Наверх