Проект «Сталинград – история Победы» откроется в музейно-выставочном центре «Россия – Моя история»

2 февраля в 15.00 в рамках празднования 80-летия разгрома советскими бойцами немецко-фашистских войск в ходе Сталинградской битвы в Историческом парке «Россия – Моя история» откроется всероссийский выставочный проект «Сталинград – история Победы», посвященный городу, ставшему символом мужества и героизма советского народа в борьбе за будущее страны.

Сталинградская битва – одна из решающих битв Великой Отечественной войны, в которой приняли участие более 2 миллионов человек, развернулась на территории в 100 000 квадратных километров. Ее масштаб, значение и последствия для освобождения России трудно переоценить. Пример героизма защитников Сталинграда стал частью истории вместе с другими великими сражениями предшествующих эпох. Специально к юбилейной дате командами проекта «Россия – Моя история» и музея-заповедника «Сталинградская битва» была создана мультимедийная экспозиция, которая с помощью современных анимированных карт, инфографических схем, уникальной видеохроники, дневниковых свидетельств участников событий, галереи цитат и портретов создаст иммерсивный эффект сопричастности ожившей истории.

История Сталинградской битвы предстанет перед посетителями в хронологическом порядке и охватит ключевые события: «Воздушная блокада», «Бои на дальних и ближних подступах к Сталинграду», операция «Зимняя гроза», «Тацинский рейд», «Кольцо», «Бои за северные районы Сталинграда», «Мамаев курган», «Дом Павлова». Особое внимание авторы выставки уделили героям, в цифровой экспозиции использованы личные архивы и документы участников боев.

«Россия – Моя история» с большой заинтересованностью принял приглашение коллег из музея-заповедника «Сталинградская битва» принять участие в этом совместном выставочном проекте. Благодаря ему жители разных регионов смогут ощутить масштаб и почувствовать важность сохранения памяти об этом сражении на Волге. Наша целевая аудитория – люди разных поколений. Однако именно дети, подростки, молодежь, я надеюсь, станут основными посетителями выставки. Ее мультимедийный формат позволит рассказать подрастающему поколению подробную историю о великой битве привычным для них языком мультимедиа. В рамках выставки по всей стране в парках пройдут десятки просветительских мероприятий: лекции, интерактивные занятия для молодежи, кинопоказы и другие. Выставка станет первым крупным проектом 10-го юбилейного года с начала работы цикла «Моя история» и во многих регионах пройдет на базе обновленного мультимедийного комплекса» – отметил директор Ассоциации исторических парков «Россия – Моя история», член общественной палаты Российской Федерации Иван Есин.

Выставка в рамках проекта «Сталинград – история Победы», инициированного Фондом стратегических инициатив музея-заповедника «Сталинградская битва» - победителя конкурса грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, будет представлена в 23-х городах.

В Санкт-Петербурге выставка продлится до 2 марта 2023 года.

Вход по билету на выставку. 6+