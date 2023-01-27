Проект «Сталинград – история Победы» откроется в музейно-выставочном центре «Россия – Моя история»

2 февраля в 15.00 в рамках празднования 80-летия разгрома советскими бойцами немецко-фашистских войск в ходе Сталинградской битвы в Историческом парке «Россия – Моя история» откроется всероссийский выставочный проект «Сталинград – история Победы», посвященный городу, ставшему символом мужества и героизма советского народа в борьбе за будущее страны.
Сталинградская битва – одна из решающих битв Великой Отечественной войны, в которой приняли участие более 2 миллионов человек, развернулась на территории в 100 000 квадратных километров. Ее масштаб, значение и последствия для освобождения России трудно переоценить. Пример героизма защитников Сталинграда стал частью истории вместе с другими великими сражениями предшествующих эпох. Специально к юбилейной дате командами проекта «Россия – Моя история» и музея-заповедника «Сталинградская битва» была создана мультимедийная экспозиция, которая с помощью современных анимированных карт, инфографических схем, уникальной видеохроники, дневниковых свидетельств участников событий, галереи цитат и портретов создаст иммерсивный эффект сопричастности ожившей истории.
История Сталинградской битвы предстанет перед посетителями в хронологическом порядке и охватит ключевые события: «Воздушная блокада», «Бои на дальних и ближних подступах к Сталинграду», операция «Зимняя гроза», «Тацинский рейд», «Кольцо», «Бои за северные районы Сталинграда», «Мамаев курган», «Дом Павлова». Особое внимание авторы выставки уделили героям, в цифровой экспозиции использованы личные архивы и документы участников боев.
Выставка в рамках проекта «Сталинград – история Победы», инициированного Фондом стратегических инициатив музея-заповедника «Сталинградская битва» - победителя конкурса грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, будет представлена в 23-х городах.
В Санкт-Петербурге выставка продлится до 2 марта 2023 года.
Вход по билету на выставку. 6+