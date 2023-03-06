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Питерец.ру » Общество » В Ленобласти строится дорога над Волховом

В Ленобласти строится дорога над Волховом

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Ленобласти
Строители нового моста-гиганта через реку Волхов в Киришах приступили к обустройству проезжей части

Строители нового моста-гиганта через реку Волхов в Киришах приступили к обустройству проезжей части. Возведение сооружения ведется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

На пешеходной и проезжей частях сейчас идет монтаж арматурного каркаса и бетонной опалубки. Укладка асфальта здесь планируется уже во второй половине этого года. Кроме того, техника приступила к разбору временных подходов к новому мосту, которые помогали строить опоры. Здесь используются особые машины — вибропогружатели, работа которых позволяет вынимать сваи, ранее установленные в дно могучей реки. 

В конце прошлого года здесь была завершена надвижка пролетного строения. Отрыть движение «Ленавтодор» рассчитывает здесь уже в следующем году, что раньше контрактных сроков. 

Возведение нового мостового перехода в Киришах потребовалось из-за сильного износа старого моста (он был построен одновременно с основанием Киришей в середине 60-х годов прошлого века) и возрастающей интенсивностью движения. Это вторая крупная мостовая стройка Ленобласти. Первая сейчас завершается в Подпорожье, где соединяют два берега реки Свирь.

Источник: Администрация Ленобласти
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