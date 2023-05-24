Учитель Надежда Строганова и певица Эдита Пьеха стали почётными гражданами Петербурга

Депутаты петербургского парламента выбрали жителей города, которым присвоено звание «Почётный гражданин Санкт-Петербурга». Обладателями высшей награды Северной столицы в 2023 году стали учитель Надежда Строганова и певица Эдита Пьеха. Торжественное вручение знаков отличия состоится в день города, 27 мая.

— Присваивать звание «Почётного гражданина Санкт-Петербурга» Надежде Васильевне Строгоновой в Год педагога и наставника — особое удовольствие. В блокаду она работала учителем и дарила детям не только знания, но и жизнь. Выхаживала оголодавших школьников и, рискуя собой, помогла эвакуировать свыше 600 осиротевших ребят. Её мудростью и профессионализмом восторгаются современные педагоги, а энергии, несмотря на почтенные 102 года, завидует даже молодёжь. К слову, именно она предложила установить памятник «Блокадному учителю» в Соляном переулке. Эдита Станиславовна Пьеха посвятила множество своих работ Северной столице и, как никто другой, достойна этого высокого звания. Есть символизм и в том, что знак отличия Эдита Пьеха получает именно сейчас. В этом году исполняется 55 лет, как она стала заслуженной артисткой РСФСР. Хороший момент, чтобы поблагодарить за вклад в петербургскую культуру и искусство, — прокомментировал Председатель ЗС СПб Александр Бельский Александр Бельский.

Надежда Васильевна Строгонова родилась 24 сентября 1920 года в городе Холм Нижегородской области. Всю жизнь посвятила педагогике. В блокаду работала учителем начальных классов, воспитателем в детдоме. Вместе с коллегами спасла 625 ленинградских детей-сирот. Награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, медалями: «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», «Ветеран труда».

Эдита Станиславовна Пьеха родилась 31 июля 1937 г во Франции. В Санкт-Петербурге живёт и работает 67 лет. Больше 20 лет была солисткой ленинградского ансамбля «Дружба». Имя Эдиты Пьехи занесено в «Золотую книгу Санкт-Петербурга». Певица — кавалер 10 государственных наград, в том числе орденов Трудового Красного Знамени и «За заслуги перед Отечеством» трёх степеней.

Звание «Почётный гражданин Санкт-Петербурга» установлено в 1993 году. Первым знака высшей признательности и уважения жителей города был удостоен Дмитрий Лихачёв, всего же обладателей звания – 49 человек, в том числе Президент Российской Федерации Владимир Путин.