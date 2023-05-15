ента новостей

16:38
Активность депутатов-коммунистов петербургского Заксобрания: Роман Кононенко заинтересовался стройкой, а Дмитрий Дмитриев встретился с ветеранами
16:13
В Петербурге пенсионерка перевела мошенникам более 3,2 миллиона рублей
16:03
В Ленобласти пройдут соревнования поваров
15:48
«Билет в будущее-2023»:1250 педагогов Санкт-Петербурга повысят квалификацию и помогут школьникам в выборе профессии
15:38
В Петербурге Совет краповых беретов Росгвардии обсудил поддержку участников СВО
15:29
В Петербурге с 16 мая закроют движение транспорта по улице Пархоменко
15:23
Места дислокации комплексов фиксации превышения скорости c 15 по 21 мая
14:36
По горячим следам: ученые научили нейросеть выявлять незаконные транзакции в сети
14:31
Выставка «...Я просто артистка»
14:27
На федеральной трассе А-121 «Сортавала» полностью перекроют движение
11:42
В Светогорске 5-летний мальчик выпал из окна на четвертом этаже
10:56
Полицейские задержали хулигана, стрелявшего в воздух в поселке Новогорелово
10:47
В Лодейном Поле иномарка сбила 17-летнего велосипедиста
10:40
В Петербурге задержали разбойника - неудачника из Башкортостана
10:23
В Усть-Луге ограбили жителя Башкортостана
10:16
В Петербурге иномарка сбила 11-летнего мальчина на самокате
10:12
В Сестрорецке ссора двух мужчин закончилась поножовщиной
10:05
В Калининском районе мужчина избил сожительницу в троллейбусе и пырнул ножом в больнице
09:30
В Петербурге выявлены факты ненадлежащего капремонта объекта культурного наследия
09:27
В Петербурге завершился 20-й турнир по мини-футболу
09:20
В общественном штабе по КРТ назвали «безумием» закон о «реновации» в Петербурге
01:36
«Динамо-ЛО» проиграло серию за 5-е место волейбольной Суперлиги клубу «Белогорье»: краткие итоги хорошего для сосновоборцев сезона – 2022/2023
22:23
«Антишахматы» Яна Непомнящего в Бухаресте – ничья с Уэсли Со уже на 14-м ходу, Дуда победил Фируджу, а Каруана и Гири сыграли вничью
16:18
На КАД между путепроводом в районе Ленинградской улицы и вантовым мостом перекроют две полосы движения
14:11
Петербургские росгвардейцы отработали сложный пилотаж в горах Хибин
14:04
В Луге задержан подозреваемый в грабеже
13:11
В Сестрорецке задержали стрелка из травматики
13:00
В Невском районе задержан подозреваемый в разбое
12:40
В Петербурге ищут разбойника - неудачника
11:23
В Коммунаре после пожара в квартире обнаружили сильно обгоревшее тело человека
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Ленобласти пройдут соревнования поваров

В Ленобласти пройдут соревнования поваров

0
38
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Freepik
В первом кубке на звание «Лучший шеф-повар 47 региона» примут участие как уже работающие по профилю, так и студенты колледжей и вузов.

В первом кубке на звание «Лучший шеф-повар 47 региона» примут участие как уже работающие по профилю, так и студенты колледжей и вузов.

Профессия повара ― крайне важна, так как напрямую связана с благополучием и здоровьем человека. Кроме того, настоящие профессионалы своего дела поднимают престиж города или села, в котором работают. Сейчас, когда внутренний туризм получил мощный толчок для развития, в Ленинградскую область, в том числе, едут и за гастрономическими впечатлениями. 

Соревнования кулинаров пройдут в Кингисеппскиом колледже технологии и сервиса. Торжественное открытие состоится 16 мая в 10:00 в городе Кингисеппе по адресу: пр. Карла Маркса, д. 3а. Онлайн-трансляция мероприятия будет организована по ссылке: https://rutube.ru/video/8ef0cc99f6ab7a10ed88b20e981598af

Организаторами выступают комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка и Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области при содействии Федерации рестораторов и отельеров России.

Победителю конкурса будет вручен Кубок Губернатора.

Источник: Администрация Ленобласти
Все по теме: Ленобласть
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

4-04-2013, 07:28
Председателем комитета по развитию малого и среднего бизнеса стал Сергей Есипов
7-02-2013, 12:18
Обыски в Комитете по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленобласти
11-12-2013, 15:15
Заявки на получение господдержки предприниматели Петербурга могут подать до 13 декабря
24-05-2021, 19:44
В Ленобласти пройдут всеармейские соревнования по развертыванию военно-полевых госпиталей
20-01-2023, 13:44
В конце января в Ленобласти пройдут соревнования по горнолыжному спорту
23-08-2022, 13:51
В Ленобласти прошел региональный чемпионат по триатлону

Происшествия на дорогах

0
73
Сегодня, 10:47
В Лодейном Поле иномарка сбила 17-летнего велосипедиста
0
79
Сегодня, 10:16
В Петербурге иномарка сбила 11-летнего мальчина на самокате
0
176
13-05-2023, 21:11
В Ленобласти разбилась девушка на мотоцикле
0
151
13-05-2023, 17:40
Бетономешалка и легковушка лоб в лоб столкнулись в Ленобласти
Наверх