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Питерец.ру » Общество » В Ленобласти строят новые остановки

В Ленобласти строят новые остановки

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Ленобласти
Летом на региональных дорогах Ленинградской области появится сразу 106 остановок общественного транспорта.

Путь домой и на работу для жителей области станет комфортнее: летом на региональных дорогах Ленинградской области появится сразу 106 остановок общественного транспорта.

Каждая остановка — это строительство заездного кармана и обустройство посадочной площадки, на которой ставится павильон. Посадочная площадка дополнительно оснащена пандусом: по нему проще завозить тележки, велосипеды и коляски с детьми. Каждый павильон будет защищать людей от непогоды со всех сторон. При этом, учитывая пожелания жителей, часть павильонов будет выполнена из бетона: ранее в дорожный комитет области поступали просьбы рассмотреть именно такие «антивандальные» варианты остановок. 

Больше всего остановок будет построено в Выборгском районе — 21 штука. На втором месте — Всеволожский район, где дорожники обустроят 16 остановок. В Приозерском районе их будет 13, в Волосовском районе — 12, в Тихвинском — 10, в Гатчинском — 6, по 4 — в Кингисеппском, Подпорожском, Бокситогорском и Ломоносовском, по 3 — в Лужском и Волховском, по 2 — В Лодейнопольском, Тосненском и Кировском районах.  

Точный адрес каждой новой остановки размещен в официальном телеграм-канале дорожников Ленобласти — https://t.me/dorogi_47.

Источник: Администрация Ленобласти
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