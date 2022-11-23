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Питерец.ру » Общество » Обновляют остановки

Обновляют остановки

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8
Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
gorod-plus.tv
В Петербурге обновили 190 павильонов на остановках

В городе на Неве продолжается развитие транспортной инфраструктуры. Это касается многих направлений в данной сфере, в том числе – остановок общественного транспорта. Так в последние 3 месяца в Северной столице появилось 190 новых остановочных павильонов. Всего в текущем году планируется установка 317 остановочных пунктов.

Речь идет о 151 павильоне, организованном на новых участках. В 166 случаях предусмотрена замена старых точек на новые. Наибольшее число обновленных павильонов наблюдается в Выборгском, Курортном и Петродворцовом р-нах. По данным «Питерец.ру», мероприятия по обновлению остановок намерены завершить до декабря. В ходе работ происходит замена строений и улучшение работы сети.

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