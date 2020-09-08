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Питерец.ру » Общество » На автобусном маршруте между Санкт-Петербургом и Таллином открыли две новые остановки

На автобусном маршруте между Санкт-Петербургом и Таллином открыли две новые остановки

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Lux Express
На автобусном маршруте между Санкт-Петербургом и Таллином открыли две новые остановки

Власти городов Таллин и Нарва при участии Lux Express Group открыли две новые остановки на автобусной линии между Санкт-Петербургом и эстонском столицей.

В Таллине новая остановка Мустакиви расположена в районе Ласнамяэ, многие жители которого тесно связаны с Восточной Эстонией и Россией. Пассажиры автобусов Lux Express давно просили организовать здесь остановку для автобусов, следующих по направлению в Нарву и Санкт-Петербург.

В результате был реализован проект  по обновлению действующей остановки общественного транспорта – расширена площадь «кармана» для автобусов, установлено два новых павильона для пассажиров, обновлено уличное освещение, нанесена тактильная разметка для безопасного движения людей с нарушениями зрения.

В Нарве новая остановка автобусов Lux Express располагается возле торгового комплекса Fama. Перевозчик открыл ее по просьбе своих клиентов, для которых она более удобная, чем автовокзал, находящийся в стороне от центра города. При этом автобусы Lux Express по-прежнему будут останавливаться на автовокзале Нарвы.

- Паузу в международных перевозках мы использовали, в том числе, для развития инфраструктуры. Нам важно отвечать на потребности пассажиров, особенно это касается автобусных остановок, которые должны располагаться в удобных местах для путешественников, - говорит генеральный директор АО «Евролайнс» (российское представительство Lux Express Group) Райт Реммель. – Правильные локации остановок не только экономят время и деньги наших клиентов, но и позитивно влияют на городское развитие: сокращают автомобильный трафик, улучшают экологическую обстановку, снижают нагрузку на общественный транспорт. Мы надеемся, что положительный опыт таких проектов в Эстонии будет применяться и в российских городах.

Пока новыми автобусными остановками пользуются пассажиры на рейсах между Таллином и городами Восточной Эстонии (Йыхви, Силламяэ, Нарва). С открытием границ России со странами ЕС остановки будут задействованы на линии между Санкт-Петербургом и эстонской столицей.

Источник: Lux Express Group
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