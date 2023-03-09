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Питерец.ру » Общество » Припаркованные у контейнеров автомобили мешают вывозу отходов

Припаркованные у контейнеров автомобили мешают вывозу отходов

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
Припаркованные у контейнеров автомобили мешают вывозу отходов в праздничные дни

Невский экологический оператор регулярно сталкивается с невозможностью осуществить своевременный вывоз отходов из-за припаркованных автомобилей. Особенно актуальна данная проблема в праздничные дни - количество нарушений резко возрастает, несмотря на все предупреждения, как в сети, так и на самих площадках. 8 марта, к сожалению, не стало исключением. 

8 марта Невским экологическим оператором было зафиксировано большое количество случаев нарушения правил парковки. Из-за автомобилей, перекрывающих подъезд к контейнерным площадкам, вывоз отходов не удалось осуществить вовремя более чем по 25 адресам. В сочетании с аномальными осадками это вызвало существенное смещение графика вывоза по ряду маршрутов.

Мы еще раз хотим напомнить, что Невский экологический оператор осуществляет вывоз отходов каждый день, в том числе, в праздники, поэтому очень важно, оставаясь дома, не создавать препятствий для работы коммунальных служб.

Любые задержки и несвоевременный вывоз отходов приводят к переполнению контейнеров, особенно в районах с высокой плотностью населения. Из-за халатного отношения к парковке 8 марта многие дворы 9 марта столкнулись с переполненными баками. При наличии возможности, спецтехника повторно заезжает на проблемный адрес, либо туда направляется другой мусоровоз, однако это возможно не всегда – зачастую за день автомобили никуда не уезжают, проезд все еще перекрыт. Невский экологический оператор всегда старается решить проблему, в том числе, при помощи сотрудников Управляющей организации, но в любом случае все эти действия приводят к сбоям графика.  

Уважаемые автомобилисты! Мы обращаем ваше внимание на необходимость соблюдать правила парковки – не паркуйтесь на контейнерных площадках или рядом с ними, не перекрывайте доступ спецтехники к бакам, оставляйте технике пространство для манёвра, если вы проживаете во дворах с узкими проездами. Даже один неправильно припаркованный автомобиль может стать причиной нарушения графика по всему маршруту. Все случаи нарушения правил парковки фиксируются, информация передается в надзорные органы и нарушителям в дальнейшем грозит штраф. 
В случае сбоя по одному адресу, ухудшается качество обслуживания не только конкретного дома, но и всех остальных потребителей, обслуживаемых в рамках данного маршрута. В результате задержек по одному адресу на другие адреса мусоровоз может приехать с опозданием от одного до нескольких часов, это создает сложности в работе там, где управляющие организации выкатывают баки для вывоза к определенному времени. Сбивается график на весь день. 

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