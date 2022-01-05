Убрали горы мусора

Ситуация с мусором, характерная для первых дней 2022 года, начинает постепенно нормализовываться. По крайней мере, проблема постепенно решается. По данным «Питерец.ру», Невский экологический оператор убрал 117 тыс. кубометров мусора. Причем этот объем был выполнен за 3 дня.

Например, 3 января было убрано 42 тыс. м3 твердых отходов. Это в 2 раза больше средних показателей. Сейчас для уборки было задействовано 380 единиц спецтехники и 20 бригад, занимающихся очисткой мусорных контейнеров.

В первую очередь оператор обрабатывает сообщения по проблемным адресам, после чего запускается процесс. Предприятие бросило достаточно серьезные силы на уборку мусора. Так что проблема очистки дворов от мусора должна быстро решиться.

Ситуация возникла по причине новогодних праздников. В некоторых дворах скопилось много мусора, который оператор не успел убрать. Однако такие оправдания не являются аргументами для жильцов. Почему взимают плату за вывоз мусора с нас без каких-либо задержек.