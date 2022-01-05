ента новостей

09:09
Убрали горы мусора
08:50
Появляются другие штаммы
08:24
Сколько стоит школьное питание
19:02
Роман Ротенберг стал главным тренером СКА, Валерий Брагин – его помощник
10:35
Иммунитета мало!
10:10
Кто желает сменить работу
09:50
Популярен у женщин
10:51
Возникла очередь в «Питерленде»
10:15
В общепите и ТЦ нужен QR
09:49
Мусор не вывозят
22:04
Баскетбольный «Зенит» в овертайме одолел «Црвену Звезду» в гостях
14:04
Как вирус поражает нервную систему
13:01
Каким окажется поведение рубля
10:28
Чего ждать от 2022 года?
09:25
Хотим отдыхать 31-го
09:22
Активно покупали комнаты
09:20
Чем запомнился 2021 год?
09:22
Массовым детским мероприятиям – нет
09:02
Снова поговорили
08:34
Сколько потратили туристы
07:46
Создали видимость уборки
07:20
Даешь 90%!
07:18
Он всего лишь нашел миллион
00:36
Туктамышева стала запасной в сборной России перед чемпионатом Европы: в тройке – Валиева, Трусова и Щербакова
10:35
Туалеты станут бесплатными
10:10
Что с экономикой Петербурга
09:23
Без Зеленского
11:28
В Ленобласти угнали экскаватор
11:25
Как относятся к корпоративам
10:55
Назначили главного «единоросса»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Убрали горы мусора

Убрали горы мусора

0
0
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
В Петербурге активно убирали мусор

Ситуация с мусором, характерная для первых дней 2022 года, начинает постепенно нормализовываться. По крайней мере, проблема постепенно решается. По данным «Питерец.ру», Невский экологический оператор убрал 117 тыс. кубометров мусора. Причем этот объем был выполнен за 3 дня.

Например, 3 января было убрано 42 тыс. м3 твердых отходов. Это в 2 раза больше средних показателей. Сейчас для уборки было задействовано 380 единиц спецтехники и 20 бригад, занимающихся очисткой мусорных контейнеров.

В первую очередь оператор обрабатывает сообщения по проблемным адресам, после чего запускается процесс. Предприятие бросило достаточно серьезные силы на уборку мусора. Так что проблема очистки дворов от мусора должна быстро решиться.

Ситуация возникла по причине новогодних праздников. В некоторых дворах скопилось много мусора, который оператор не успел убрать. Однако такие оправдания не являются аргументами для жильцов. Почему взимают плату за вывоз мусора с нас без каких-либо задержек.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

9-10-2018, 10:02
Централизованный вывоз мусора
4-04-2016, 08:44
Акция по уборке мусора
9-11-2018, 08:50
Что с вывозом мусора?
18-09-2020, 22:15
Вывоз строительного мусора: профессиональный подход
18-02-2020, 07:34
Благоустройство мусорных баков
31-05-2019, 14:30
Многодетные семьи получат льготы по оплате за вывоз мусора

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
534
22-12-2021, 13:26
В Ленобласти в массовом ДТП один человек погиб, двое пострадали
0
488
20-12-2021, 12:27
В Петербурге иномарка сбила 13-летнюю девочку
0
646
16-12-2021, 13:25
В Ленобласти в ДТП пострадал трехлетний ребенок
1
633
16-12-2021, 13:09
По факту смертельного ДТП на Невском проспекте возбуждено уголовное дело
Наверх