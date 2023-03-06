Адреса работы передвижных комплексов фиксации превышения скорости c 6 по 12 марта

Места дислокации комплексов определяются Управлением ГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт‑Петербургу и Ленинградской области. Адреса работы всех городских комплексов фиксации нарушений ПДД публикуются на сайте Городского мониторингового центра.

Московский р-н

Пулковское ш., д.36, к.2, лит.А, от КАД А-118 к Дунайскому пр.

Пулковское ш., д.52, к.2 лит.А, от Петербургского ш. к КАД А-118

Пулковское ш., д.35, к.5, лит.А, от Внуковской ул. к Петербургскому ш.

ул. Типанова, д.30, лит.А, от пр. Космонавтов к Витебскому пр.

Московский проспект, д.177, лит.А, от ул. Фрунзе к ул. Гастелло

Витебский пр., д.3, лит.Ж, от Лиговского пр. к Благодатной ул.

Московский проспект, д.202, лит.А, от ул. Гастелло к ул. Фрунзе

Пулковское ш., д.27, лит.А, от 5-го Предпортового пр-да к КАД А-118

Московский пр., д.79, лит.А, от наб. Обводного канала к Малой Митрофаньевской ул.

пр. Московский, д.163, лит.А, от ул. Кузнецовская к ул. Бассейная

пр. Московский, д.200, лит.А, от ул. Гастелло к ул. Фрунзе

пр. Московский, д.188, лит.М, от ул. Бассейная к ул. Кузнецовская

Калининский р-н

Свердловская наб., д.22, лит.А, от Феодосийской ул. к ул. Ватутина

Культуры пр., д.11, к.1, лит.А, от пр. Луначарского к пр. Просвещения

пр. Гражданский, д.105, к.1, лит.А, от пр. Луначарского к пр. Просвещения

пр. Гражданский, д.104, к.1, лит.А, от пр. Просвещения к пр. Луначарского

пр. Пискарёвский, д.10, лит.А, от пр. Металлистов к Полюстровскому пр.

Колпинский р-н

п. Металлострой, Усть-Ижорское ш., N59.782 E30.572, к дороге на Металлострой

п. Петро-Славянка, Софийская ул., д.112, стр.1, от ул. Труда к КАД А-118

г. Колпино, Вознесенское ш., д.58, лит.А от Первомайской ул. к Понтонной ул.; от Понтонной ул. к Первомайской ул.

Пушкинский р-н

п. Шушары, Витебский пр., д.157, лит.А, от Московского ш. к Петербургскому ш.

п. Шушары, Витебский пр., д.138, лит.А, от ш. Петербургское к Московскому ш.

п. Шушары, Московское ш., д.90, лит.А, от КАД А-118 к Ленсоветовской дороге

п. Шушары, Московское ш., напротив д.90, лит.А, от Ленсоветовской дороги к КАД А-118

п. Шушары, Витебский пр., д.139, лит.А, от Московского ш. к Петербургскому ш.

п. Шушары, Витебский пр., д.145, лит.А, от Московского ш. к Петербургскому ш.

п. Шушары, Витебский пр., д.153, лит.А, от Московского ш. к Петербургскому ш.

п. Шушары, Витебский пр., д.130, лит.А, от Петербургского ш. к Московскому ш.

г. Пушкин, ш. Киевское, N59.734 E30.300, от ш. Волхонское к ш. Красносельское

г. Пушкин, ш. Киевское, N59.681 E30.244, от ш. Красносельское к д. Дони

г. Пушкин, ш. Киевское, N59.682 E30.245, от д. Дони, к ш. Красносельское

г. Пушкин, ш. Киевское, N59.700 E30.263, от д. Дони к ш. Красносельское

г. Пушкин, ш. Киевское, N59.716 E30.280, от д. Дони к ш. Красносельское

п. Шушары, Ям-Ижорское ш., N59.710 E30.479, от Новой ул. к Московскому ш.

п. Шушары, Ям-Ижорское ш., N59.708 E30.516, от Новой ул. к Московскому ш.

п. Шушары, Ям-Ижорское ш., N59.705 E30.557, от Московского ш. к Новой ул.

п. Шушары, Ям-Ижорское ш., N59.709 E30.504, от Московского ш. к Новой ул.

г. Пушкин, ш. Киевское, N59.743 E30.308, от ш. Волхонское к ш. Рехколовское

Кронштадтский р-н

КАД А-118, внутреннее кольцо, 122 км 880 м, к ш. Кронштадтское

КАД А-118, внешнее кольцо, 124 км 850 м, к ш. Краснофлотское

КАД А-118, внутреннее кольцо, 132 км 230 м, к ш. Приморское

КАД А-118, внешнее кольцо, 132 км 230 м, к ш. Кронштадтское

КАД А-118, внешнее кольцо, 133 км 830 м, к ш. Кронштадтское

КАД А-118, внутреннее кольцо, 133 км 830 м, к ш. Приморское

КАД А-118, внутреннее кольцо, 116 км 800 м, к ш. Кронштадтское

КАД А-118, внутреннее кольцо, 125 км 650 м, к ш. Кронштадтское

КАД А-118, внешнее кольцо, 137 км 400 м, к ш. Кронштадтское

КАД А-118, внешнее кольцо, 140 км 100 м, к ш. Кронштадтское

КАД А-118, внешнее кольцо, 130 км 200 м, к ш. Кронштадтское

г. Кронштадт, Цитадельское ш., д.2, лит.А, от ул. Зосимова к Цитадельской дороге; от Цитадельской дороги к ул. Зосимова

г. Кронштадт, Цитадельская дорога, N60.000 E29.750 от Кронштадтского ш. к ул. Зосимова; от ул. Зосимова к Кронштадтскому ш.

Адмиралтейский р-н

наб. Обводного канала, напротив д.205, лит.А, от Старо-Петергофского пр. к ул. Циолковского; от ул. Циолковского к Старо-Петергофскому пр.

Митрофаньевское ш., N59.904 E30.299, к Малой-Митрофаньевской ул.; к наб. Обводного канала

Петроградский р-н

Петроградская наб., напротив д. 18, лит. А, от Сампсониевского моста к Пинскому пер.; от Пинского пер к Сампсониевскому мосту

Петроградская наб., напротив д.36, лит.А, от Пинского пер. к Казарменому пер.; от Казарменого пер. к Пинскому пер.

Выборгский р-н

пр. Культуры, д.40, от Домостроительной ул. к 5-му Верхнему пер.; от 5-го Верхнего пер. к Домостроительной ул.

Выборгская наб., напротив д.45, лит.Е, к Гренадёрскому мосту

п. Парголово, Осиновая Роща, Выборгское ш., д.505, лит.А, к г. Сертолово; к ш. Песочное

ул. Хошимина, N60.051 E30.315, от пр. Просвещения к Выборгскому ш.; от Выборгского ш. к пр. Просвещения

пр. Энгельса, N60.074 E30.352, от 4-го Верхнего пер. к 6-му Верхнему пер.; от 6-го Верхнего пер. к 4-му Верхнему пер.

Кировский р-н

ул. Маршала Говорова, д.27, лит.А, от ул. Возрождения к ул. Корнеева

пр. Маршала Жукова, д.46, лит.А, от пр. Стачек к Ленинскому пр.

пр. Маршала Жукова, д.36, к.1, от Ленинского пр. к ул. Маршала Казакова

пр. Маршала Жукова, д.37, к.1, от Ленинского пр. к ул. Маршала Казакова

Красногвардейский р-н

Пискарёвский пр., д.145, лит.А, от Ручьёвской дороги к КАД А-118

пр. Шафировский, д.17, лит.Б, от Пискарёвского пр. к КАД А-118

пр. Пискарёвский, д.11, лит.А, от Полюстровского пр. к пр. Металлистов

пр. Индустриальный, д.28, лит.А, от пр. Ударников к пр. Энтузиастов

пр. Ириновский, д.31/48, лит.А, от пр. Индустриальный к пр. Наставников

пр. Ириновский, д.22, кор.1, лит.А, от пр. Наставников к пр. Индустриальный

пр. Наставников, д.36, к.1, лит.А, от пр. Ударников к пр. Энтузиастов

пр. Наставников, д.47, к.1, лит.А, от пр. Ударников к пр. Ириновский

Рябовское ш., N59.992 E30.534,от ш. Дорога Жизни к КАД А-118

Рябовское ш., N59.989 E30.526,от КАД А-118 к ш. Дорога Жизни

Рябовское ш., N59.986 E30.521, от КАД А-118 к ш. Дорога Жизни

пр. Малоохтинский, N59.925 E30.402, к мосту Александра Невского

наб. Малоохтинская, N59.930 E30.399, лит.А, к мосту Александра Невского

пр. Шафировский, сооруж.18/1, от КАД А-118 к Ручьёвской дороге

Красносельский р-н

Ленинский пр. д.74, к.1, лит.А, от пр. Кузнецова к ул. Доблести

Горелово, ш. Красносельское д.4 лит.А, от ул. Авиационная к Поселковому пер.; от Поселкового пер. к ул. Авиационная

пр. Героев, д. 31, стр.1, от наб. Дудергофского канала к ул. Адмирала Трибуца

пр. Героев, д. 32, стр.1, от ул. Адмирала Трибуца к наб. Дудергофского канала

ул. Маршала Казакова, д.44, к.2, лит.А, от пр. Кузнецова к Брестскому б-ру

г. Красное Село, пр. Ленина, д.2, к.4, лит.А от ул. Дальняя к Красносельскому ш.

Таллинское ш., д.155, к.1, стр.1, от Рабочей ул. к КАД

Таллинское ш., напротив д.155, к.1, стр.1, от КАД-118 к Рабочей ул

Курортный р-н

г. Сестрорецк, Приморское ш., д.311, лит.А, к Заречной дороге

г. Зеленогорск, Приморское ш., д.570, лит.Л от ул. Мичурина к ул. Бассейная; от ул. Бассейная к ул. Мичурина

г. Сестрорецк, ш. Приморское, напротив д.320, лит.А, от пер. Свободы к пер. Северный

п. Песочный, ул. Советская, напротив д.57, лит.А, от ул. Лесная к ул. Рабочая; от ул. Рабочая к ул. Лесная

Невский р-н

Октябрьская наб., д.64, к.1, лит.В, от ул. Народная к ул. Новосёлов

Обуховской обороны пр., N59.871 E30.456, к Володарскому мосту

пр. Обуховской обороны, д.303, лит.А, от пр. Шлиссельбургский к ул. Караваевская

Советский пр., д.36, стр.1, от ждп к ул. Гудиловская; от ул. Гудиловская к ждп

Товарищеский пр., д.28, к.1, лит.А, от ул. Дыбенко к ул. Подвойского; от ул. Подвойского к ул. Дыбенко

пр. Дальневосточный, д.56, лит.А, от ул. Народная к ул. Новосёлов

пр. Дальневосточный, д.57, к.1, лит.Б, от ул. Новосёлов к ул. Народная

Петродворцовый р-н

г. Ломоносов, Сойкинская дор., напротив д.18, лит.З, от дор. Иликовская к ал. Красная; от ал. Красная к дор. Иликовская

п. Стрельна, Красносельское ш., N59.841, E30.069, от ш. Волхонское к ш. Санкт‑Петербургское; от ш. Санкт‑Петербургское к ш. Волхонское

г. Петергоф, Ораниенбаумское ш., д.2а, лит.А, от ул. Елизаветинская к ул. Знаменская; от ул. Знаменская к ул. Елизаветинская

Приморский р-н

Приморское ш., напротив д.4, к.1, лит.А, от п. Ольгино к п. Лисий Нос

ш. Приморское, д.47, лит.А, от п. Ольгино к п. Лисий Нос

Выборгская наб., напротив д.61, лит.А, от Ушаковского моста к Кантемировскому мосту

Суздальское ш., д.28, к.1, стр.1, от дороги в Каменку к Выборгскому ш.

ш. Суздальское, напротив д.30, к.2, стр.1, к дороге в Каменку

Коломяжский пр, N60.011 E30.294, от ул. Парашютная к пр. Королёва

Парашютная ул., д.75, к.1, стр.1, от ул. Лидии Зверевой к ул. Плесецкая

Парашютная ул., д.81, к.1, стр.1, от ул. Плесецкая к ул. Лётчика Паршина

Парашютная ул., д.44, к.1, стр.1, от Шуваловского пр. к ул. Долгоозёрная

Парашютная ул., д.89, сооруж.1, от ул. лётчика Паршина к дороге в Каменку

Коннолахтинская дор., д.6, стр.1, от ул. Ивинская к ул. 3-я Конная Лахта; от ул. 3-я Конная Лахта к ул. Ивинская

Коннолахтинская дор., д.17, стр.2, от ул. 3-я Конная Лахта к ул. Ивинская; от ул. Ивинская к ул. 3-я Конная Лахта

Приморское ш., N59.999 E30.087, от п. Ольгино к п. Лисий нос

Приморское ш., N60.002,E30.070, от п. Ольгино к п. Лисий нос

Приморское ш., N60.007 E30.038., от п. Ольгино к п. Лисий нос

пр. Лахтинский, д.149, лит.А, от Коннолахтинского пр. к п. Лисий Нос

ул. Парашютная, д.52, лит.А, от ул. Глухарская к пр. Шуваловский

ул. Парашютная, д.88, лит.А, от дороги в Каменку к ул. Лётчика Паршина

ул. Парашютная, д.45, стр.1, от Долгоозёрной ул. к ул. Шаврова

Приморское, N59.991 E30.219, ул. Яхтенная к ул Саушкина

ш. Приморское, N59.991 E30.196, от ул Саушкина к ул. Яхтенная

ш. Приморское, N59.994 E30.208, от ул Саушкина к ул. Яхтенная

Центральный р-н

наб. Воскресенская, N59.950 E30.370, к Потёмкинской ул.

Синопская наб., N59.932 E30.390, от ул. Моисеенко к пр. Бакунина

Синопская наб., N59.931 E30.390, от пр. Бакунина к ул. Моисеенко

Синопская наб., N59.922 E30.392, к мосту Александра Невского

Синопская наб., N59.921 E30.394, к мосту Александра Невского

пр. Обуховской обороны, д.8, к.2, к мосту Александра Невского

наб. Обводного канала, д.27, лит.А, от Атаманской ул. к Кременчугской ул.

наб. Обводного канала, N59.915 E30.373, от к Днепропетровской ул.

Василеостровский р-н